Alunos surpreendem professora com crochê e tricô em Wenceslau Braz e vídeo viraliza nas redes

WENCESLAU BRAZ - Uma cena pra lá de inusitada, capturada de forma espontânea dentro de uma sala de aula na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, ganhou o coração da internet e colocou em destaque um hobby pouco comum entre crianças. O vídeo, que mostra dois estudantes fazendo crochê e tricô durante a aula, foi publicado por uma professora e, em poucos dias, viralizou nas redes sociais, chegando a quase um milhão de visualizações e centenas de comentários, curtidas e compartilhamentos.

“Eu postei o vídeo porque achei muito legal como tudo aconteceu, mas não imaginava que tanta gente fosse se encantar, e que o vídeo chegaria a quase um milhão de visualizações. Foi algo muito natural, não combinamos nada. Só achei engraçado o momento, gravei e postei nas minhas redes sociais”, diz a professora Raquel dos Santos.

A cena foi registrada pela professora Raquel dos Santos durante uma aula com uma turma do 5º ano da Escola Municipal Professora Cecília Meireles, no dia 28 de maio. Compartilhado em suas redes sociais, o vídeo tomou proporções surpreendentes. Em entrevista exclusiva à reportagem da Folha, a professora contou que não imaginava que a publicação teria tanta repercussão e destacou que tudo aconteceu de forma totalmente inesperada. Veja o vídeo no Instagram da Folha.

Professora Raquel dos Santos. Foto: Folha Extra

“Era um dia bem chuvoso, e haviam poucos alunos dentro da sala. Eles estavam terminando a tarefa e eu vi que um dos alunos começou a fazer crochê”, disse. Ao perceber que o aluno estava fazendo o crochê e tentando esconder dela, Raquel começou a gravar de longe a façanha do estudante.

“Eu comecei a gravar ele da minha mesa, mas não aguentei e tive que ir ver de perto”, contou.

A professora contou que já tinha conhecimento de que este aluno fazia crochê em casa e minutos antes de ir embora da escola, mas que ele nunca havia tomado esta atitude dentro da sala de aula. “Ele até me deu um presente de crochê que ele fez uma vez, mas ele nunca havia feito isso na sala”. Com a cena, Raquel foi até o estudante e perguntou quem o havia ensinado a fazer crochê, e ele respondeu afirmando que foi a sua avó. Foi então que a surpresa maior apareceu.

“Quando ele me contou que havia sido sua avó que o ensinou, uma outra aluna, mais tímida, que estava sentada de frente com ele, tirou um tricô que estava escondido debaixo da carteira e me disse ‘A minha vó também me ensinou’”, conta Raquel. "Outra aluna tirou um tricô debaixo da mesa, dizendo que sua avó também havia a ensinado", disse Raquel. Foto: Captura de Tela

A professora é conhecida por amigos e famílias por suas habilidades com o mesmo hobby, e chegou a ser “acusada” de estar ensinando os alunos dentro da sala. “Nos comentários diversos amigos e pessoas que me conhecem brincaram dizendo que eu que estava ensinando-os, mas não foi assim, eles aprenderam em casa mesmo”, disse a professora.

Apesar da viralização, e dos “amei” da web, a professora aconselhou os alunos para que não fizessem dentro de sala de aula, e isso foi atendido com respeito por eles. No entanto, a repercussão trouxe novas ideias para Raquel, que já pensa em transformar este talento dos alunos em um projeto pedagógico mais amplo.

“A gente pensou em fazer um bazar, uma feirinha para vender os crochês. A ideia é eles arrecadarem um dinheirinho com as próprias artes e usarem em uma atividade coletiva, como uma viagem. Assim, a gente trabalharia não só a arte, mas também matemática, empreendedorismo e planejamento”, explica.

A professora, ainda em entrevista com a reportagem, destacou a importância destes hobbies para o desenvolvimento educacional dos alunos. “Eles estimulam a coordenação motora, o raciocínio lógico e a criatividade. Fora que é uma terapia. Um dos alunos até me contou que espera o pagamento da avó para poder comprar linha. Isso mostra o quanto essa atividade é significativa na vida deles. E muito melhor que ficar só no celular, né?”, disse.

Contudo, além das quase um milhão de visualizações, a conta de Raquel ficou recheada de seguidores. A professora, que antes quase não movimentava suas páginas nas redes sociais, viu o número de seguidores no Tik Tok saltar de 100 para quase dois mil em apenas alguns dias depois da publicação.