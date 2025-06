Mirante de São João Batista será inaugurado nesta terça-feira em Arapoti

DA REDAÇÃO – FOLHA EXTRA

ARAPOTI – O município de Arapoti, na região dos Campos Gerais, está se preparando para um momento histórico que dará início à uma nova fase religiosa, turística e econômica. A inauguração do Mirante de São João Batista vai acontecer na noite da próxima terça-feira (24), consolidando o novo espaço como um dos principais pontos de contemplação e devoção para fiéis do município e visitantes em busca de momentos de conexão espiritual.

Localizado às margens da PR-092, em um trecho que dá acesso do Bosque da cidade, o Mirante foi construído de forma estratégica para aumentar sua visibilidade, atraindo turistas de diversas regiões do Brasil, especialmente pelo fato de que o município integra a Rota do Rosário, e a construção do Mirante atrairá a atenção de fiéis de todo o País.

À reportagem da Folha, o prefeito da cidade, Irani José Barros, celebrou a inauguração e destacou a importância deste momento para os moradores, afirmando que o Mirante desempenhará um papel importante para tornar o município uma referência, por fieis em busca de momentos espirituais ou simplesmente por quem passa pela rodovia.

"O Mirante de João Batista é um marco religioso, que representa muito a cultura local, mas também desempenha um papel importante como marco físico, destacando a cidade como referência, mesmo para quem está só de passagem pela PR-092”, destacou o prefeito.

Irani também destaca que, além de ser um atrativo do município e uma homenagem ao padroeiro da cidade, a construção do Mirante representa o compromisso da gestão com o crescimento da economia local, que receberá um impulso do turismo religioso com a visita de turistas.

“Esta obra, além de uma homenagem ao padroeiro, marca um compromisso da nossa gestão com o desenvolvimento econômico, através do turismo religioso, que deve fomentar essa representatividade católica”, enfatizou.

Além disso, a construção do Mirante é vista como um complemento importante ao patrimônio histórico, cultural e turístico de Arapoti pelo potencial de se tornar um ponto de encontro e contemplação para moradores e visitantes.

Junto com a construção do Mirante de São João Batista, a prefeitura investiu em uma série de melhorias para que a obra pudesse ser realizada. Entre as obras realizadas, está a instalação de um sistema completo de drenagem, iluminação para destacar o monumento e uma estrutura robusta para o próprio Mirante. Promovendo a inclusão, a prefeitura também garantiu a construção de uma rampa de acessibilidade, garantindo assim que o local seja acessível para todos os visitantes.

A construção do Mirante, e todas as outras obras que foram realizadas para garantir uma estrutura adequada e segura, durou cerca de um ano, tendo em vista que a assinatura para o início da construção aconteceu em junho do ano passado, marcando o início de um novo marco histórico para o município.