GIRO PARANÁ

A colheita do café no Paraná chegou a 36% da estimativa de 713 mil sacas, com produtores aproveitando a forte alta nos preços. A saca beneficiada subiu de R$ 1.151,55 para R$ 2.083,57, garantindo boa margem sobre os custos. Carlópolis se destacou, com o VBP saltando de R$ 513 milhões para R$ 763 milhões.

Produção de tilápia

A GTF, com sede em Maringá (PR), investe R$ 120 milhões para ampliar sua produção de tilápia em Terra Rica, no Paraná, onde constrói a maior fazenda aquícola em lâmina d’água do Brasil. A meta é elevar o faturamento da piscicultura de R$ 60 milhões para R$ 500 milhões em cinco anos. A iniciativa reforça a presença da marca Canção e a diversificação do grupo no Estado.

Monitora Paraná

O governador Ratinho Júnior autorizou a licitação de três radares meteorológicos de última geração no Paraná, com investimento de R$ 70,4 milhões. A iniciativa faz parte do projeto Monitora Paraná e usará recursos da indenização da Petrobras. Os novos equipamentos trarão maior precisão na previsão climática.

Prestação de contas

No dia 27 de junho, o TCE-PR promove oficinas em Santo Antônio da Platina para revisar os questionários da Prestação de Contas Anual (PCA) de 2025. A capacitação segue a metodologia do ProGov e será realizada na Fanorpi. O público-alvo são gestores das áreas de Educação, Saúde, Assistência Social, RPPS, Finanças e Transparência. As oficinas ocorrem das 8h30 às 17h.

Socioeducação

O Governo do Paraná autorizou a abertura de PSS para contratação de 589 agentes de socioeducação que atuarão em 28 unidades no Estado. A medida visa recompor o quadro de pessoal e reforçar ações de reintegração social de adolescentes. O edital deve ser publicado em julho.

Sede própria

A UFPR terá sede própria em Jandaia do Sul, no Vale do Ivaí. A obra, com investimento de R$ 31,4 milhões — sendo R$ 15,5 milhões do Governo do Estado — vai garantir estrutura definitiva para o campus, que hoje funciona em espaço provisório. O novo prédio abrigará até 5 mil alunos e terá laboratórios e salas modernas.

Sede própria II

O campus da UFPR em Jandaia do Sul terá cursos estratégicos como Inteligência Artificial, Agronomia e Engenharias. A iniciativa fortalece o ensino superior na região Norte do Paraná e amplia o acesso à ciência e tecnologia. A ordem de serviço foi assinada nesta quarta (18) pelo governador Ratinho Junior e o reitor Marcos Sunye.

Cinema Experimental

Neste sábado (21), o Sesc Paço da Liberdade promove a oficina gratuita “Para Conhecer o Cinema Experimental”, aberta ao público com ou sem experiência. A atividade oferece um panorama histórico e prático sobre o cinema fora dos padrões convencionais. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas no local ou pelos canais oficiais.

Via Pix

Eleitoras e eleitores podem quitar multas eleitorais sem sair de casa, via Pix, pelo site do TSE ou app e-Título. A multa por ausência em cada turno é de R$ 3,51. O pagamento é feito com QR Code ou código Pix, e a baixa é automática. Também há opções por boleto, cartão de crédito ou presencialmente nos cartórios eleitorais.

Vazio sanitário

A partir deste sábado (21), a Região 1 do Paraná — Sul, Leste, Campos Gerais e Litoral — entra no período de vazio sanitário da soja, que vai até 19 de setembro. A medida visa conter a ferrugem asiática, doença que pode reduzir em até 90% a produtividade das lavouras. Durante o período, é proibido manter plantas vivas de soja no campo. A fiscalização será feita pela Adapar.

Taxa Selic

O Copom elevou a taxa Selic para 15% ao ano nesta quarta-feira (18), o maior nível desde 2006. A decisão visa conter a inflação, diante de pressões internas e externas. O Banco Central sinalizou que esse pode ser o fim do atual ciclo de alta.

Restituição do IR

A Receita Federal abre na segunda-feira (23), às 10h, a consulta ao segundo lote de restituição do IR 2025, o maior da história. Serão pagos R$ 11 bilhões a 6,5 milhões de contribuintes com prioridade, incluindo quem usou Pix e pré-preenchida. O pagamento será feito em 30 de junho.