Caminhão carregado com MDF tomba na PR-092 em Arapoti e interdita parcialmente a rodovia

Da redação | Folha Extra

Arapoti – Um caminhão carregado com chapas de MDF tombou na manhã desta quinta-feira (19), no km 213 da PR-092, em Arapoti, nos Campos Gerais do Paraná. O acidente ocorreu por volta das 7h20 e provocou alterações no tráfego, que passou a operar em sistema de "Pare e Siga" para garantir a segurança dos motoristas durante os trabalhos de remoção.

O veículo seguia no sentido Jaguariaíva–Santo Antônio da Platina quando perdeu o controle e tombou às margens da rodovia, espalhando parte da carga sobre a pista. Equipes da concessionária EPR Litoral Pioneiro, responsável pela administração da PR-092 desde 2023, foram acionadas e trabalham na limpeza e liberação total da via.

Segundo a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), não houve registro de vítimas. As causas do acidente ainda estão sendo apuradas.

Tráfego e condições da rodovia

A PR-092 é uma importante ligação regional no Norte Pioneiro, conectando cidades como Curitiba, Jaguariaíva, Arapoti, Siqueira Campos e Santo Antônio da Platina. O trecho entre Jaguariaíva e Arapoti, onde aconteceu o tombamento, é conhecido por seu alto volume de tráfego de veículos pesados, especialmente caminhões que transportam madeira, MDF e outros produtos da indústria madeireira da região.

O trecho do km 213 apresenta pista simples e curvas acentuadas, o que exige atenção redobrada dos motoristas, principalmente em condições de piso molhado ou neblina, comuns nesta época do ano.

Até o momento, o trânsito segue fluindo com a operação de "Pare e Siga", sem registro de congestionamentos significativos. A previsão é que a normalização total ocorra após a conclusão da retirada da carga e do caminhão.

Alerta aos motoristas

A EPR Litoral Pioneiro reforça o pedido para que os condutores respeitem a sinalização temporária e reduzam a velocidade ao se aproximarem do local do acidente. A concessionária também disponibiliza o telefone de emergência 0800 042 7272 para informações em tempo real sobre o tráfego na PR-092.

A Polícia Rodoviária Estadual permanece no local para controlar o trânsito e auxiliar nos trabalhos de atendimento à ocorrência.