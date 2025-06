GIRO PARANÁ

Daniel Slaviero, presidente da Copel, foi premiado na categoria Energia do “Executivo de Valor”, do jornal Valor Econômico. Foto: Gabriel Reis/Valor

Executivo de Valor

Daniel Slaviero, presidente da Copel, foi premiado na categoria Energia do “Executivo de Valor”, do jornal Valor Econômico. No comando desde 2019, liderou a venda da área de telecom e a capitalização da empresa em 2023. Destaca o diálogo e a escuta como pilares de sua gestão. A premiação chegou à 25ª edição.

Inverno 2025

O inverno começa na próxima sexta-feira (20), às 23h42, com previsão de temperaturas acima da média em grande parte do País. Os principais desvios de temperatura devem ocorrer no Paraná, Sudeste e Centro-Oeste.

Crescimento econômico

O Paraná registrou crescimento econômico de 5% no primeiro trimestre de 2025, alcançando R$ 210,9 bilhões, superando a média nacional de 2,8% e até mesmo os Estados Unidos, que tiveram alta de 2,1%. Os dados consideram o PIB do estado, com base em informações do IBGE e do Ipardes.

Recursos públicos

A Itaipu firmou parceria com o Crea-PR e a UEPG para ajudar pequenos municípios do Paraná a elaborarem projetos de infraestrutura e acessarem recursos públicos. O Programa Mais Engenharia oferecerá 100 bolsas, sendo 50 para especialização de engenheiros(as) e metade destinadas a mulheres. As inscrições seguem até 13 de julho no site do Crea-PR.

Custos

O governo do Paraná propôs à Assembleia Legislativa a criação da “taxa de atos de inquérito”, que obriga condenados na Justiça a pagarem pelos custos das investigações que levaram à sentença. A medida vale para casos com trânsito em julgado ou acordo de não persecução penal.

Conhecimento específico

A UEL divulgou que 12 cursos terão Prova de Conhecimentos Específicos no segundo dia do Vestibular 2026, entre eles Medicina, Direito e Psicologia. A prova será discursiva, com nove questões e três horas de duração. Os demais cursos farão apenas a prova do primeiro dia. As inscrições abrem em 1º de julho.

Fôlego financeiro

A Assembleia Legislativa do Paraná sediou nesta semana um seminário sobre a PEC 66/2023, que propõe aliviar dívidas municipais ao limitar gastos com precatórios, mudar o indexador para o IPCA e estender a reforma da Previdência aos municípios. Prefeitos destacaram que a medida dará fôlego financeiro e ajudará a manter os serviços públicos essenciais.

Parceria

A Lar Cooperativa recebeu representantes do Governo do Paraná para uma reunião estratégica em Medianeira, com foco no fortalecimento da parceria entre os setores público e privado. O encontro tratou de infraestrutura, logística, energia e agilidade em processos ambientais para impulsionar o desenvolvimento regional.

Estratégias

Durante o encontro, foram discutidos o Plano Safra, linhas de crédito com juros reduzidos e o planejamento estratégico 2025-2030 da Lar. A cooperativa também apresentou demandas para a melhoria de 120 km de estradas em 12 municípios, visando otimizar o escoamento da produção e garantir mais segurança nas rodovias.

Feriado

A Rodoviária de Curitiba estima 22 mil embarques no feriado de Corpus Christi, alta de 22% em relação a 2024. Os principais destinos são o interior do Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Haverá reforço no atendimento com mais agentes de trânsito e efetivo da Guarda Municipal.

Prestação de contas

Os partidos políticos têm até 30 de junho para enviar à Justiça Eleitoral a prestação de contas referente a 2024, por meio do SPCA. Diretórios municipais sem movimentação devem apresentar declaração formal. A omissão pode gerar sanções como suspensão do Fundo Partidário.