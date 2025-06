Farmavida celebra 16 anos de atendimento com promoções especiais e sorteios em Wenceslau Braz

Dedicação. A palavra que resume 16 anos de legado da Farmavida, uma das farmácias mais tradicionais da cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Neste ano, a farmácia completa 16 anos de história, marcados pela dedicação, qualidade e segurança no atendimento aos seus clientes e, para celebrar mais este aniversário, a Farmavida está realizando uma campanha especial neste mês de junho, com promoções especiais e sorteios para todos os seus clientes.

Ao longo dos anos, a Farmavida conquistou o reconhecimento dos moradores por oferecer atendimento de qualidade, variedade de produtos e preços acessíveis. A celebração do seu aniversário, que já se tornou uma tradição local, reforça esse compromisso com a população, trazendo premiações e descontos nos medicamentos ano após ano para, junto com os clientes, celebrar esta marca.

Equipe da Farmavida ao lado da representante da Maxinutri, Juliane. Foto: Folha Extra

Neste ano, a campanha de aniversário, que acontece durante todo o mês de junho, dá a oportunidade para que todos os clientes que realizarem compras na farmácia possam preencher cupons e concorrer a quatro premiações. A premiação principal deste ano será uma televisão de 42 polegadas, e os outros três prêmios serão vales-compras de R$ 500,00 cada. Contudo, o sorteio das premiações será realizado no dia 29 deste mês, o que dá a oportunidade para que os moradores da cidade, e também da região, possam concorrer e participar de mais esta celebração.

Ao longo de todo este mês, além de terem a chance de concorrer aos prêmios do aniversário, as promoções especiais são outro atrativo da celebração deste ano. Além disso, a Farmavida ressalta um novo atendimento especial para seus clientes, que, sem precisar sair de casa, podem adquirir os medicamentos que necessitam, ampliando assim, a inclusão em seus atendimentos para aqueles que não possuem condições de sair de casa.

Campanha de aniversário conta com descontos especiais e premiações para os clientes. Foto: Folha Extra

O atendimento é simples. Através do (43) 98432-0319, os clientes podem enviar a lista dos medicamentos que necessitam e, de maneira totalmente gratuita, receber diretamente em sua casa. Com esta iniciativa, a Farmavida reforça o compromisso da farmácia com a praticidade e a acessibilidade, especialmente para pessoas com dificuldades de locomoção ou com rotinas mais corridas.

Desde sua fundação, sob a responsabilidade do doutor Ricardo Villordo, farmacêutico proprietário do estabelecimento, a Farmavida tem atuado não apenas como ponto de venda de medicamentos, mas como uma parceira ativa na promoção da saúde e do bem-estar da comunidade. Com profissionais capacitados, oferece orientação sobre o uso correto dos remédios, atenção às necessidades específicas dos clientes e um ambiente acolhedor, que favorece o vínculo com a população.

Ao completar 16 anos, a Farmavida reafirma sua missão de estar ao lado das famílias de Wenceslau Braz, investindo em qualidade, cuidado e inovação. E, neste mês especial, retribui com prêmios, promoções e ainda mais dedicação, mostrando que, quando se une tradição com compromisso, quem ganha é o cliente.

A equipe da Farmavida expressa sua gratidão a todos os clientes, colaboradores e parceiros que contribuíram para essa trajetória e reafirma o compromisso de seguir oferecendo excelência em produtos e serviços.