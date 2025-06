Idosa morre na hora após ser atropelada na PR-092

Uma idosa de 79 anos morreu após ser atropelada por um carro no início da noite desta segunda-feira (16). A situação foi registrada na rodovia PR-092 no trecho que passa pelo município de Joaquim Távora, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações divulgadas pela equipe da Polícia Rodoviária Estadual, o acidente aconteceu por volta das 18h30 e envolveu um automóvel Volvo C40 com placas de Santo Antônio da Platina. Conforme os dados colhidos no local, o motorista do veículo seguia pela rodovia no sentido Santo Antônio da Platina a Joaquim Távora quando, na altura do km 309, acabou atropelando a mulher de 79 anos que não resistiu e morreu no local.

Segundo os relatos do homem de 52 anos, ele foi surpreendido pela mulher que estava sobre a pista e não conseguiu evitar o impacto. Ele foi submetido ao teste do etilômetro que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.

Frente aos fatos, a equipe do IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho foi acionada para recolher o corpo da vítima. Já o motorista do veículo foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil de Joaquim Távora para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso.

As causas e circunstâncias do acidente devem ser investigadas.