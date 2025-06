Idoso encontrado ferido morre em Wenceslau Braz

Um idoso de 90 anos morreu após ser encotrado ferido na manhã desta terça-feira (17). Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao hospital, mas não resistiu e veio a óbito. A situação foi registrada no município de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha Extra, por volta das 06h00 da manhã uma família acionou a ambulância do município para prestar socorro a um homem de 90 anos que foi encontrado com ferimentos na cabeça em uma residência situada a Rua Rio Grande, no bairro Vila Toyoki.

Ainda conforme as informações, a vítima foi socorrida e encaminhada ao hospital de Caridade São Sebastião para receber atendimento médico, sendo constatado que o idoso apresentava ferimentos na testa e olho roxo. Infelizmente, o homem não resistiu e veio a óbito.

Diante da situação, foram acionadas as equipes da Polícia Militar e Polícia Civil para acompanhar o caso. O corpo da vítima foi recolhido e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Jacarezinho. Ainda segundo informações repassadas pela família a polícia, o homem teria sofrido um acidente nos últimos dias, o que teria causado dos hematomas.

As causas e circunstâncias da morte estão sendo investigadas.