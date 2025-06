GIRO PARANÁ

A Praia de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, foi destaque no ranking das 200 melhores praias das Américas e da Península Ibérica, elaborado pelo CIF Playas. Foto: Cesar Albacete/Prefeitura de Pontal do Paraná

Joia do Paraná

A Praia de Pontal do Sul, em Pontal do Paraná, foi destaque no ranking das 200 melhores praias das Américas e da Península Ibérica, elaborado pelo CIF Playas. Ela ficou em 126º lugar geral e em 27º no Brasil, superando destinos famosos. O reconhecimento reforça o potencial turístico e ambiental do litoral paranaense.

Moegão

A obra do Moegão, em Paranaguá, já atingiu 52,5% de execução e é considerada a maior obra portuária pública em andamento no Brasil. Com investimento de R$ 653 milhões, o projeto vai integrar 11 terminais e ampliar em 60% a capacidade ferroviária. A nova estrutura deve reduzir os cruzamentos ferroviários urbanos de 16 para cinco. A conclusão está prevista para dezembro de 2025.

Operação Corpus Christi

A Operação Corpus Christi 2025 da PRF começa nesta quarta-feira (18) e segue até domingo (22) nas rodovias federais do Paraná. A ação ocorre em meio a um aumento de 15,4% nas mortes no trânsito neste ano em comparação a 2024. De janeiro a maio, foram registradas 262 vítimas fatais nas estradas paranaenses.

Dose zero

O Ministério da Saúde incluiu o Paraná na estratégia da “dose zero” contra o sarampo, voltada a bebês de 6 a 11 meses. A medida será aplicada em cidades de fronteira e destinos turísticos do estado. A ação busca conter o avanço da doença nas Américas. A dose é extra e não substitui as vacinas do calendário regular.

Pavimentação e infraestrutura

O Governo do Estado anunciou mais de R$ 222 milhões em investimentos para 29 municípios do Paraná por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova. As ações contemplam pavimentação, iluminação pública, creches, barracões, calçadas e outros equipamentos urbanos. As liberações beneficiam regiões da Amepar, Comcam, Amocentro, Amusep e Amsop. Os recursos serão liberados mediante apresentação e aprovação dos projetos.

Amepar e Comcam

Na Amepar, 14 cidades receberão R$ 117,7 milhões, sendo mais de R$ 104 milhões só para pavimentação. Já na Comcam e outras associações regionais, 15 municípios terão acesso a R$ 105,8 milhões. Campo Mourão, Campina da Lagoa, Iretama, Araruna, Ubiratã e Roncador estão entre os contemplados, com obras que vão de asfalto novo a construção de creches e bibliotecas.

Encontro de cooperativas

O tradicional Encontro Estadual de Cooperativistas Paranaenses será no dia 28 de novembro, no Parque Histórico de Carambeí. Promovido pelo Sistema Ocepar, o evento celebra as conquistas do setor em 2024. A realização é em parceria com a Frísia, que completa 100 anos em 2025. A programação será divulgada em breve.

AquaFoz

O Instituto Água e Terra (IAT) concedeu a Licença de Operação para o AquaFoz, aquário de Foz do Iguaçu, com inauguração prevista para setembro. O projeto, com investimento de R$ 100 milhões, une turismo, sustentabilidade e pesquisa ambiental. Localizado próximo ao Parque Nacional do Iguaçu, gerará até 300 empregos diretos.

Cidade segura

O Paraná registrou queda de 30,6% nos homicídios dolosos nos cinco primeiros meses de 2025, com 540 casos, menor número desde 2009. A taxa caiu para 4,54 por 100 mil habitantes, recorde histórico para o período. Além disso, 288 municípios não registraram homicídios neste ano. A Operação Cidade Segura tem sido fundamental para essa redução, atuando em 87 cidades.

Lugar de fala

O TRE-PR promove na próxima terça-feira (17), às 16h, a roda de conversa “Vivências e Perspectivas: Raça, Gênero e Lugar de Fala”. O evento será no auditório do Tribunal, com transmissão ao vivo pelo YouTube. A iniciativa busca refletir sobre desigualdades raciais e de gênero. Participam magistrados, advogados e comunicadores.

Inovação

A Volvo Penta lança no Brasil o G13, seu primeiro motor para geradores movido a biogás, biometano ou GNV, ideal para propriedades rurais que produzem seu próprio combustível. Fabricado em Curitiba, o motor de 13 litros oferece alta performance e reduz significativamente as emissões de poluentes. Essa inovação promove energia renovável e sustentável, transformando resíduos orgânicos em fonte limpa de energia.

Concurso PF

A Polícia Federal prorrogou até às 18h de terça-feira (17) as inscrições do concurso com mil vagas e salários de até R$ 26,8 mil. As oportunidades são para delegado, perito, agente, escrivão e papiloscopista. As provas serão aplicadas em 27 de julho. Inscrições pelo site do Cebraspe.