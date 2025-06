Casa é destruída por chamas e vizinho fica queimado ao evitar explosão no centro de Jacarezinho

Na noite do último sábado (14) o Corpo de Bombeiros Militares foi acionado para atender a um chamado na cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, onde uma residência estava em chamas após um curto-circuito. Além dos bombeiros, moradores ajudaram a conter as chamas, e um deles acabou se queimando ao retirar um botijão de gás da casa e evitar uma explosão.

O caso aconteceu na rua do Rosário, no Centro do município, em frente à Pizzaria Donatello e próximo à Caixa Econômica. De acordo com as informações, o incêndio teve início nos fundos da residência, utilizado como aluguel de quartos, enquanto um morador, de 70 anos de idade, estava tomando banho e um curto-circuito deu início às chamas.

Até a chegada dos bombeiros, os moradores ajudaram a conter o incêndio e, Augusto Pavim, um dos que ajudaram, chegou a sofrer pequenas queimaduras nas mãos ao retirar um botijão de gás de dentro da casa, evitando assim, um prejuízo ainda maior.

Contudo, os Bombeiros rapidamente estiveram no local e combateram as chamas que atingiram três quartos nos fundos e fizeram o rescaldo do local para preservar a segurança, felizmente, além de Augusto, não houve feridos apenas materiais.