Karatecas brazenses vencem mais uma etapa do Paranaense e se preparam para a final

No último sábado (14), os atletas da União Brazense de Karatê – Kanzen Wenceslau Braz, participaram da terceira etapa do Campeonato Paranaense de Karatê Interestilos, realizada no Ginásio Sérgio Mauro, cidade de Cascavel. Disputando contra mais de 700 atletas de todo o Paraná, a equipe se destacou entre as demais, conquistando mais de 10 medalhas nas modalidades kata e kumite.

“Foi uma grande competição. Haviam muitos atletas participando, mas os nossos atletas representaram a cidade com garra e determinação, ficando entre os melhores de suas categorias”, enfatizou o Sensei Jussé de Oliveira, em entrevista com a reportagem da Folha.

Orientada e guiada pelos senseis Jussé de Oliveira, Robilton José Bueno e Marcelo Vanzelli, a delegação brazense participou da etapa com 10 atletas, além dos próprios senseis que também disputaram. Com um aproveitamento positivo, a equipe conquistou quatro medalhas de ouro, quatro de prata e três medalhas de bronze, totalizando 11 conquistas na competição.

Em entrevista exclusiva com a reportagem da Folha, Jussé de Oliveira celebrou o resultado dos atletas, destacando que o desempenho deles não é apenas um orgulho para ele, mas sim um motivo de orgulho para toda a cidade e também para a região do Norte Pioneiro.

“Foi mais uma batalha vencida. Não é fácil vencer, já que o nível das categorias é muito alto, mas ver nossos atletas sendo campeões e estando sempre entre os melhores do Estado, é uma satisfação muito grande, um orgulho para nossa cidade e um orgulho para toda a região”, destacou o Sensei.

Jussé ainda destaca o comprometimento da equipe nas disputas e que, apesar dos desafios, tiveram garra e determinação. “Foi uma grande competição. Haviam muitos atletas participando, mas os nossos atletas representaram a cidade com garra e determinação, ficando entre os melhores de suas categorias”, enfatizou.

Felipe Gabriel Carriel Costa garantiu duas medalhas de ouro nas duas modalidades que disputou. Foto: Divulgação

Entre os destaques da equipe, estão Pauline Budel dos Santos e Felipe Gabriel Carriel Costa, que garantiram duas medalhas de ouro cada, nas modalidades kata e kumite. Além deles, o próprio Sensei Jussé de Oliveira conquistou duas medalhas de prata na competição.

Além destes resultados, Leidiane Gonçalves Dias conquistou uma medalha de prata no kumite e uma de bronze no kata, Giovanna Soares Lobo conquistou uma medalha de prata no kumite e uma de bronze no kata e Enzo Farias Ramos conquistou uma medalha de bronze no kumite.

Pauline Budel dos Santos já é considerada campeã, mesmo sem disputar a final. Foto: Divulgação

Com isso, a equipe agora se prepara para participar da Fase Final do Paranaense de Karatê Interestilos, que acontecerá na cidade de Assis Chateaubriand no dia 23 de agosto. Segundo o Sensei Jussé, a atleta Pauline Budel dos Santos já é considerada campeã neste ano, tendo em vista que conquistou o título de campeã nas três primeiras etapas da competição. “Mesmo que ela perca a última, ninguém consegue alcançar a pontuação dela”, disse Jussé.

No entanto, o Sensei ainda afirma que outros cinco atletas da equipe, além dele mesmo, podem conquistar este título. “Os atletas Felipe Gabriel, Juan, Leidiane, Giovanna, Enzo e até eu mesmo podemos conquistar o título no ranking final do campeonato”, comentou.