Paraná se consolida como referência nacional em políticas públicas para pessoas idosas

O Paraná deve viver uma transformação demográfica histórica até 2027, com a população acima de 60 anos ultrapassando, pela primeira vez, o número de jovens com menos de 15 anos. A projeção é do Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social (Ipardes) e foi elaborada com base nos dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Diante desse cenário, o Governo do Estado tem implementado uma série de políticas públicas que colocam o Paraná como referência nacional no cuidado com a pessoa idosa.

Hoje, o Estado concentra 38 dos 51 municípios brasileiros reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “Amigos da Pessoa Idosa”. O selo avalia critérios como acessibilidade urbana, qualidade dos serviços de saúde, participação social, segurança, apoio comunitário e estrutura física adequada ao envelhecimento. O Paraná foi o primeiro estado da América do Sul a receber esse reconhecimento.

Para garantir proteção à população idosa, o Estado criou a Rede Estadual de Atenção à Pessoa Idosa, instituída por lei, e desenvolve o Cadastro Estadual de Cuidadores, que organiza dados de cuidadores formais, informais e profissionais. A proposta é conectar pessoas que necessitam de cuidados com quem está apto a prestá-los. Também está em operação o Canal da Pessoa Idosa Paranaense, que recebe e encaminha denúncias de violência contra idosos por meio do número 0800 141 0001, com sigilo garantido.

Na área da habitação, o programa Casa Fácil Paraná Terceira Idade destina R$ 80 milhões para ajudar pessoas com mais de 60 anos, com renda de até quatro salários mínimos, a custear até R$ 80 mil na entrada de imóveis. Outra iniciativa é o Viver Mais Paraná, que constrói condomínios com moradias acessíveis e infraestrutura comunitária para idosos em situação de vulnerabilidade. Os moradores pagam aluguel social de 15% do salário mínimo. Já foram entregues unidades em Foz do Iguaçu, Cornélio Procópio, Jaguariaíva e Prudentópolis. Outros 28 empreendimentos estão em execução ou fase de projeto.

Em Irati, está sendo testado o projeto-piloto Cidade do Idoso, um complexo que une moradia, centro de saúde, biblioteca, ateliês, auditório e áreas de lazer. Desde 2019, o Estado repassou mais de R$ 150 milhões aos municípios para fortalecer a rede de apoio à terceira idade, com investimentos em Centros de Convivência, Centros Dia e Unidades de Acolhimento.

Na saúde, todas as unidades contam com a Caderneta da Pessoa Idosa, documento que registra informações sobre fragilidade, autonomia, estilo de vida, histórico clínico e orientações médicas específicas. Os profissionais de saúde também recebem capacitação por meio do projeto "Envelhecer com Saúde no Paraná", voltado ao atendimento humanizado e especializado à população idosa.

Desde maio, uma nova lei estadual garante gratuidade ou descontos em passagens intermunicipais para pessoas com 65 anos ou mais que estejam inscritas no Cadastro Único e possuam a Carteira da Pessoa Idosa Paranaense. Cerca de 3 mil carteiras já foram emitidas, e todos os ônibus adquiridos com verba estadual devem contar com acessibilidade.

O Estado também promove ações de socialização por meio do programa Viaja Mais 60, que oferece roteiros turísticos acessíveis e acompanhados por profissionais especializados. Além disso, os Jogos da Terceira Idade do Paraná (JIIDOS) reúnem participantes em atividades esportivas adaptadas, como dança, caminhada, natação e jogos de mesa, promovendo convivência, bem-estar e o envelhecimento ativo.