Expedição da Itaipu Binacional transforma aprendizado em experiência interativa para alunos da região

Desde a última segunda-feira (09), a cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, está sendo um dos palcos do projeto Expedição do Conhecimento: Água, Energia e Sustentabilidade, uma iniciativa da Itaipu Binacional em parceria com a Itaipu Parquetec e o Governo Federal que percorre cidades do Paraná e do Mato Grosso do Sul com o objetivo de oferecer uma experiência educativa dinâmica e acessível para estudantes de diferentes faixas etárias, levando conhecimentos sobre sustentabilidade, cuidados com o meio ambiente e trabalhando conteúdos como células e biomas.

A atividade está sendo desenvolvida em um caminhão interativo da Itaipu, que está localizado em frente ao Ginásio de Esportes Betão, onde as crianças passam por diferentes estações temáticas, aprendendo sobre diferentes partes da ciência, voltadas para o meio ambiente, a sustentabilidade e vida na Terra.

“Nós explicamos um pouquinho sobre os planetas, a existência e importância do Sol, trabalhamos um pouco sobre as células, sobre biomas, um pouco de tudo para que eles possam interagir e trabalhar sobre o tema que estão aprendendo em sala de aula”, disse Silvana Rodrigues, educadora da Itaipu Parquetec, em entrevista exclusiva com a reportagem da Folha.

Com um ambiente totalmente modernizado, o projeto oferece às crianças uma imersão que alia tecnologia e conhecimento de forma lúdica e interativa. Dentro do caminhão, os participantes exploram um espaço envolvente, equipado com painéis digitais, salas de vídeo, microscópios e outras ferramentas que proporcionam uma experiência única de aprendizado.

Alunos da Escola Municipal Clotário Portugal, de Arapoti, durante a visita. Foto: Davi Martins/Folha Extra

Em uma das atividades, as crianças observam células por meio de microscópios, enquanto em outro espaço aprendem sobre sustentabilidade e seus impactos. Uma das atrações que mais despertam o interesse é a apresentação de animais extintos ou ameaçados de extinção: ao selecionar um animal, as educadoras, Heloísa e Ana, ativam a projeção da imagem, o som característico da espécie e o nível atual de ameaça, tornando o conteúdo mais atrativo e sensorial.

Alunos participando de atividade sobre animais em extinção e que possuem risco de extinção. Foto: Davi Martins/Folha Extra

Outro destaque é a “cidade sustentável”, um modelo ilustrativo que mostra um ambiente urbano com menos carros, mais áreas verdes, uso de veículos elétricos e baixa emissão de poluentes. A proposta estimula as crianças a refletirem sobre o impacto de suas ações no planeta e a importância da preservação ambiental desde cedo.

Educadora apresentando o modelo de "cidade sustentável" para os estudantes. Foto: Davi Martins/Folha Extra

Além da tecnologia que imerge as crianças em um ambiente diferente, a inclusão também está presente no projeto. Junto aos equipamentos, o projeto oferece a oportunidade para alunos com comorbidades visuais. Em cada etapa do projeto, está disponível uma versão em Braille para que estas crianças também possam aproveitar o momento.

Nesta semana, o projeto está recebendo escolas dos municípios vizinhos de Wenceslau Braz. Na manhã desta segunda-feira (16), por exemplo, a reportagem da Folha acompanhou a turma da Escola Municipal Clotário Portugal, de Arapoti, durante a visita. A diretora Valéria Gouveia, entrevistada pela reportagem, comentou sobre a influência e o impacto que este projeto traz, como complementação dos conteúdos ensinados em sala de aula.

“Achamos uma iniciativa muito valiosa. As crianças aprendem sobre isso em sala de aula, mas quando possuem um contato mais dinâmico e lúdico com o conteúdo, elas aprendem muito mais”, disse a diretora.

Contudo, o projeto permanecerá no município de Wenceslau Braz até a tarde da próxima terça-feira (17), atendendo estudantes das cidades de Santana do Itararé, Arapoti e Salto do Itararé. Vale ressaltar que os estudantes do município participaram do projeto na semana passada. Além de Wenceslau Braz, as cidades de Cornélio Procópio, Ibaiti e Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro, também foram contempladas com o projeto, assim como suas cidades vizinhas.