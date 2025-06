Governo do Paraná libera mais de R$ 200 milhões para obras nos municípios

O Governo do Paraná anunciou nesta sexta-feira (13), em eventos realizados nas cidades de Campo Mourão, na região Centro-Oeste, e Londrina, no Norte do Estado, um pacote de investimentos que ultrapassa R$ 222,3 milhões. Os recursos serão destinados a 29 municípios por meio do programa Asfalto Novo, Vida Nova e outras iniciativas voltadas à construção de equipamentos públicos, obras de infraestrutura urbana e aquisição de veículos e equipamentos rodoviários.

O anúncio foi feito pelo secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, que esteve nas duas cidades para formalizar os repasses. Segundo ele, os recursos estão garantidos para os municípios que apresentarem os projetos técnicos dentro das exigências previstas pelo programa. Os projetos contemplam desde pavimentação asfáltica até construção de praças, quadras esportivas cobertas, centros comunitários, creches e melhorias na iluminação pública.

Para os 14 municípios associados à Amepar (Associação dos Municípios do Médio Paranapanema), o valor total anunciado foi de R$ 117.760.143,82. Desse montante, R$ 104,6 milhões são destinados exclusivamente ao programa Asfalto Novo, Vida Nova, enquanto R$ 13,1 milhões contemplam outras ações, como a instalação de praças, construção de barracões e aquisição de equipamentos rodoviários. As cidades beneficiadas são Alvorada do Sul, Arapongas, Bela Vista do Paraíso, Centenário do Sul, Florestópolis, Guaraci, Ibiporã, Lupionópolis, Porecatu, Prado Ferreira, Primeiro de Maio, Rolândia, Sertanópolis e Tamarana.

Outros R$ 105.835.341,32 foram destinados a 15 municípios vinculados, majoritariamente, à Comcam (Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão), além de representantes da Amocentro, Amusep e Amsop. A verba será utilizada em 20 projetos distintos, sendo cerca de R$ 68 milhões para obras do programa Asfalto Novo, Vida Nova, e R$ 37 milhões para iniciativas que envolvem recape asfáltico, calçadas, construção de bibliotecas, pontes, barracões, creches, iluminação pública e aquisição de ônibus.

Os municípios contemplados nessa etapa são Araruna, Nova Esperança, Campina da Lagoa, Campo Mourão, Corumbataí do Sul, Engenheiro Beltrão, Farol, Fênix, Iretama, Moreira Sales, Peabiru, Roncador, Terra Boa, Ubiratã e Boa Esperança do Iguaçu.