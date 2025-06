AMCG abre inscrições do Concurso de Música Sertaneja 2025 para artistas dos Campos Gerais

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) anunciou a abertura das inscrições para o Concurso de Música Sertaneja 2025, voltado exclusivamente para artistas dos 19 municípios que integram a entidade. O evento acontecerá entre os dias 4 e 6 de julho, na Praça Santo Antônio, no bairro Jardim Carvalho, em Ponta Grossa, como parte da programação do Festival de Inverno dos Campos Gerais.

O edital foi lançado oficialmente nesta sexta-feira (12), em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Cultura de Ponta Grossa e a AMCG. As inscrições já estão abertas e seguem até a próxima quarta-feira (18). Podem participar cantores solo, duplas ou trios residentes nos municípios que compõem a Associação. O cadastro deve ser feito por meio do formulário disponível no site cultura.pontagrossa.pr.gov.br.

Os finalistas se apresentarão ao vivo durante o festival e concorrerão a uma premiação total de R$ 18.900,00. Os prêmios serão distribuídos entre os três primeiros colocados de cada categoria: R$ 3 mil para o 1º lugar, R$ 2,1 mil para o 2º e R$ 1,2 mil para o 3º, além de troféus. Também haverá prêmios especiais nas categorias Caracterização, Superação e Revelação.

A presidente da AMCG e prefeita de Imbaú, Dayane Sovinski, destacou a importância do concurso para a valorização da cultura regional. “Esta é mais uma oportunidade de projetarmos os talentos que existem em cada canto dos nossos 19 municípios. Valorizar a música sertaneja é valorizar a história e a identidade dos Campos Gerais. Aguardamos um grande público e contamos com a participação de artistas de todas as nossas cidades”, afirmou.

Já o coordenador da AMCG Cultura e secretário municipal de Cultura de Ponta Grossa, Alberto Portugal, reforçou a proposta de promover a visibilidade dos artistas locais. “O concurso foi pensado para oferecer palco, visibilidade e premiação aos nossos artistas. Queremos que novas vozes se firmem no cenário dos Campos Gerais e que o público tenha acesso gratuito a grandes espetáculos”, disse.

Os shows dos finalistas serão gratuitos e abertos ao público, oferecendo à comunidade a chance de prestigiar talentos locais e celebrar a música sertaneja em suas diversas vertentes.