Brincadeira que pode levar à morte volta à tona e atrai atenção de adolescentes

Em busca de likes, reconhecimento nas redes sociais ou simplesmente para se sentirem parte de algo, muitos adolescentes participam de desafios e brincadeiras que veem na internet. No entanto, algumas dessas práticas são extremamente perigosas e podem colocar vidas em risco. É o caso do chamado “Jogo do Desmaio”, que voltou a viralizar nas redes sociais e tem levado jovens a induzirem a própria perda da consciência. A brincadeira, que consiste em um adolescente prender a respiração e outro pressionar seu tórax até o desmaio, voltou a viralizar nas redes sociais, aparentando ser uma brincadeira inofensiva, mas, na verdade, pode causar convulsões, lesões cerebrais e até mesmo a morte.

O “Jogo do Desmaio” não é uma novidade. A prática já circulava entre adolescentes há anos, e infelizmente resultou em diversos casos de morte no Brasil e também no Exterior. Apesar de parecer esquecida, a brincadeira voltou a ganhar força recentemente, após vídeos gravados por estudantes dentro de uma escola particular em Minas Gerais viralizarem nas redes sociais.

Nesses vídeos, a aparente normalidade e as risadas dos participantes contribuem para uma falsa percepção de que a prática é inofensiva. No entanto, o que a maioria desses jovens ignora são os efeitos biológicos catastróficos que o corpo sofre ao ser privado de oxigênio. A isquemia cerebral, mesmo que momentânea, pode causar danos irreversíveis às células nervosas, desencadear crises convulsivas e, nos casos mais graves, levar à parada cardiorrespiratória e à asfixia fatal.

Em um destes vídeos, a fala de um dos adolescentes torna a situação mais preocupante ainda. Logo depois que uma colega desmaia com a brincadeira, um dos jovens que estão em volta afirma que a brincadeira pode facilitar o crime de estupro. “Que delícia véi. Deve ser muito bom para estuprar os outros”, disse. Veja o vídeo no Instagram da Folha.

Chefe do NRE de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni.

Foto: Arquivo Pessoal

Contudo, frente à preocupação eminente em relação à seriedade da brincadeira, a reportagem da Folha conversou com o Chefe do Núcleo Regional de Educação (NRE) de Wenceslau Braz, Joaquim Gabriel Faustinoni, que reforçou a importância de “abrir os olhos” dos jovens e conscientizá-los sobre os riscos fatais da brincadeira.

“Até o momento não tivemos nenhum caso aqui na região, mas conscientizar, informar e orientar é fundamental, pois quando o estudante entende os riscos, que isso não é uma brincadeira e sim uma forma de agressão, a qual pode causar sérios danos”, disse. “Acreditamos que esta ‘brincadeira’ não vai chegar até nós se trabalharmos nessa conscientização e os alunos conseguirem entender os riscos”, concluiu.

Contudo, o ressurgimento do "Jogo do Desmaio" serve como um grave alerta para pais, educadores e toda a sociedade. A incessante busca por visibilidade e aceitação no ambiente digital frequentemente ofusca a percepção de risco em desafios online. É fundamental que as famílias estabeleçam um diálogo aberto e contínuo com seus filhos, conscientizando-os sobre os perigos reais dessas "brincadeiras" e incentivando-os a desenvolver um senso crítico apurado antes de se engajarem em qualquer desafio que vejam na internet. A união entre escolas, famílias e as próprias plataformas digitais é crucial para disseminar informações precisas e evitar que mais vidas jovens sejam tragicamente perdidas em nome de efêmeros likes.