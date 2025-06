Pela primeira vez, Jacarezinho sedia o Encontro Regional de Líderes Rurais

Ágide Eduardo Meneguette fala aos participantes do encontro em Jacarezinho, no Norte Pioneiro. Foto: Divulgação/Sistema FAEP

O município de Jacarezinho, na região do Norte Pioneiro, encerrou a primeira semana da série de 11 Encontros Regionais de Líderes Rurais, promovido pelo Sistema FAEP. Nesta quinta-feira (12), 156 produtoras e produtores rurais de 19 sindicatos, além de autoridades como o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, participaram do evento, que promove o fortalecimento do sistema sindical rural paranaenses. O próximo encontro ocorre no dia 17, em Tapejara.

Na abertura, o evento teve um tom político, de críticas ao governo federal, diante das medidas de criar e aumentar impostos e também decisões que prejudicam o setor agropecuário. Para o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette, o sistema sindical rural, incluindo os produtores e sindicatos rurais, precisam seguir unidos e fortes, para combater as decisões que oneram a produção dentro e fora da porteira.

“O Sistema FAEP se preocupa com o futuro há seis décadas. O produtor rural trabalha gerando alimento, emprego e renda, movimentando a economia, e não podemos ser penalizados pela ingerência federal. Precisamos estar fortes e unidos. Esse é o propósito deste evento”, destaca Meneguette. “Mais uma vez, o governo federal não ouviu o setor produtivo e optou por adotar medidas que impactam negativamente o setor. Vamos continuar vigilantes e lutando pelos interessantes dos nossos agricultores e pecuaristas”, complementou.

Na mesma linha, o deputado federal e presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA), Pedro Lupion, criticou as últimas medidas do governo federal, além de elogiar o encontro de líderes rurais como uma ferramenta para fortalecer o setor.

“Esse governo já criou 25 novos tributos. Porém a gente não vê nada de corte de gastos, saneamento das contas públicas. Eles adotam como solução a cobrança de impostos de quem produz, de quem tem a responsabilidade de tocar a máquina do Brasil”, destaca Lupion. “A gente pede que o produtor rural seja respeitado. Essas reuniões promovidas pelo Sistema FAEP criam protagonismo dentro do nosso setor. Isso é fundamental”, reforça.

Representação

Os propósitos do evento de fortalecer o sistema sindical rural e formar novas lideranças no setor, que vai percorrer o Estado em junho e julho, deram o tom da fala do presidente do Sindicato Rural de Cambará e presidente do Núcleo de Sindicatos do Norte Pioneiro (Norpi), Aristeu Sakamoto. O dirigente destacou a necessidade de reforçar continuamente a união do setor, para enfrentar os desafios futuros.

“Essa conexão proposta pelo evento ter que extrapolar as paredes deste local. Temos que exercer essa liderança aos quatro ventos, mostrando que somos produtores que carregamos esse país nas costas. A nossa luta é por esse reconhecimento, para que possamos produzir e trabalhar com tranquilidade”, disse Sakamoto. “Vamos aproveitar os ensinamentos e conhecimentos deste evento para continuar trabalhando em prol do setor agropecuário”, reforçou Eduardo Sérgio Assumpção Quintanilha Braga, presidente do Sindicato Rural de Jacarezinho.

Na próxima semana, o roteiro da 5ª edição do Encontro Regional de Líderes Rurais segue para Tapejara (Noroeste) e Campo Mourão (Centro-Oriental). Em julho, o evento ocorre em Marechal Cândido Rondon (Oeste), Pato Branco (Sudoeste), Guarapuava (Centro-Sul), Prudentópolis (Centro-sul), Tibagi (Campos Gerais) e Araucária (Região Metropolitana de Curitiba).

Palestra

A palestra principal da quinta edição do Encontro Regional de Líderes Rurais foi comandada por Leo Montesanto, quem tem o café como uma espécie de religião. O palestrante falou sobre produção agrícola inovadora e gestão do agronegócio por meio da trajetória do negócio da família, desde o início quando o avô assumiu a empresa Café Três Corações, até os dias de hoje.

“O Brasil é uma potência em produtos agropecuários, inclusive o café. Não deixamos a desejar em relação a nenhum outro país do mundo. E isso é mérito dos produtores rurais, que fazem seu trabalho com excelência dentro da porteira. Precisamos, cada vez mais, fortalecer isso”, destacou.