Como proteger as crianças de gripes e resfriados nos dias mais frios do ano

Com a chegada do inverno e a queda nas temperaturas, os cuidados com a saúde das pessoas precisam ser redobrados, especialmente quando se tratam de crianças. Gripes e resfriados se tornam mais comuns nesta época do ano, especialmente entre os pequenos, que ainda estão com o sistema imunológico em desenvolvimento. Além das medidas de prevenção como boa alimentação, higiene das mãos e ambientes ventilados, duas frentes se mostram fundamentais na proteção infantil: a vacinação e o uso adequado de agasalhos.

Em Wenceslau Braz, profissionais da saúde e do comportamento infantil alertam para a importância de orientar e proteger as crianças sem gerar conflitos desnecessários, principalmente quando elas resistem ao uso de roupas mais quentes, além de destacarem as melhores formas de cuidar da saúde dos pequenos.

A psicóloga Tâmille Cristhine de Morais Muzza da Cruz destaca que muitas vezes as crianças não compreendem o motivo pelo qual precisam usar meias, casacos ou toucas.

"Os pais podem envolver a criança na escolha do agasalho, oferecendo duas opções, por exemplo: 'Você quer ir com essa blusa ou aquela?'. Isso dá à criança uma sensação de autonomia. Mas é importante lembrar que nem sempre a vontade dela vai prevalecer", explicou em entrevista com a reportagem da Folha.

Ela afirma que, em dias realmente frios, é responsabilidade dos pais garantir que os filhos estejam bem protegidos, mesmo diante da resistência. "Os adultos precisam manter o limite e explicar que, mesmo sem querer, ela vai precisar se proteger. Esse equilíbrio entre escuta e firmeza ajuda a criança a entender que existem decisões que são responsabilidade dos adultos", reforça a psicóloga.

Segundo especialistas, esse tipo de abordagem fortalece o vínculo familiar e ensina a criança a lidar com regras e cuidados com o próprio corpo, sem transformar o momento de vestir-se em uma batalha diária. “Ouvir a criança e validar seus sentimentos não significa ceder a tudo. A escuta deve vir acompanhada de orientação clara e afeto”, complementa Tâmille.

Além da proteção com roupas adequadas, a imunização continua sendo uma das formas mais eficazes de evitar complicações com doenças respiratórias. Em Wenceslau Braz, a enfermeira responsável pela Vigilância Epidemiológica, Erica Videira, ressalta o papel fundamental das vacinas na prevenção da gripe, sendo consideradas as principais fontes para garantir um inverno saudável para as crianças.

“A vacina é prioridade, principalmente neste momento crítico que vivemos de um aumento de casos de síndrome gripal. Ela é a principal forma de prevenção e a melhor saída para cuidar da saúde de toda a população, mas em especial das crianças”, destacou Erica em entrevista com a reportagem da Folha.

A enfermeira ainda ressalta a importância de os pais se atentarem para a importância da vacina, e procurar imunizar os seus filhos o mais rápido possível, evitando complicações de saúde e garantindo mais segurança para as crianças, especialmente nos dias mais frios do ano. “Os pais e mães devem se atentar para isso, até porque, pelo menos aqui na cidade, o índice de vacinação em crianças está muito baixo, assim como em idosos”, reforçou.

Outros cuidados também devem ser observados nesta época do ano, como manter o ambiente arejado, mesmo nos dias frios, higienizar as mãos, evitar aglomerações e eventos em locais fechados, além de garantir uma boa alimentação e hidratação, que são ações de grande importância para aumentar a força das crianças.

Em resumo, a proteção das crianças contra gripes e resfriados no inverno vai muito além de mantê-las aquecidas. Envolve atenção, escuta ativa, limites bem definidos e ações concretas de cuidado com a saúde. E, como reforçam os profissionais, o equilíbrio entre o afeto e a autoridade é o que garante um desenvolvimento saudável e seguro mesmo nas estações mais geladas do ano.