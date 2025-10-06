19°C 33°C

Paraná confirma dois casos de intoxicação por metanol; Sesa investiga outros dois casos

Pacientes são dois homens, de 60 e 71 anos, que moram em Curitiba, que estão internados em hospitais da capital

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM G1
06/10/2025 às 09h07
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) e a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba confirmaram neste domingo (5) dois casos de intoxicação por metanol em Curitiba, após ingestão de bebida alcoólica. São as primeiras confirmações do Paraná.

Segundo os órgãos, os pacientes são dois homens, de 60 e 71 anos, que consumiram bebida alcoólica destilada. Eles estão internados em hospitais da capital.

A Sesa também informou que há outros dois casos em investigação no estado: um é de uma mulher de 31 anos, moradora de Foz do Iguaçu, e o outro é o de um homem de 36 anos, residente de Curitiba.

A Secretaria destaca que as confirmações são feitas após análises laboratoriais de amostras de sangue, que identificam concentração de metanol.

"Os exames estão sendo realizados pela Polícia Científica do Paraná, a partir de solicitação da Sesa, conforme protocolo estabelecido no Estado. Cada caso é analisado individualmente pelas equipes médicas, que definem a conduta de tratamento conforme a gravidade do quadro", diz.

No caso do homem de 60 anos, que está com quadro grave, mas estável, foi indicada a administração do antídoto para intoxicação por metanol (o etanol farmacêutico).

Segundo a Sesa, o Ministério da Saúde enviou o medicamento neste sábado (4) ao local onde ele está internado. O Ministério informou que, no total, foram enviadas 100 ampolas para o Paraná.

SUSPEITAS DE INTOXICAÇÃO

Um dos casos confirmados neste domingo (5) teve as suspeitas notificadas ao Ministério da Saúde na sexta-feira (3).

Neste sábado (4), outro caso foi notificado, e continua em investigação. Trata-se de uma mulher de 31 anos, moradora de Foz do Iguaçu, que aguarda resultado de exame laboratorial.

Neste domingo (5), a Sesa também notificou ao Ministério da Saúde sobre mais um caso suspeito, de um homem de 36 anos residente de Curitiba. Segundo o órgão, ele deu entrada em um serviço de saúde da capital neste sábado (4) após ingestão de bebidas alcoólicas destiladas, com sintomas que indicam possível intoxicação por metanol. A amostra do paciente será enviada para análise.

A Sesa reforça que qualquer suspeita de intoxicação deve ser comunicada imediatamente aos Centros de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná (CIATox), que orientam os serviços de saúde públicos e privados sobre o atendimento adequado.

"A população deve redobrar a atenção quanto à procedência das bebidas alcoólicas e nunca utilizar produtos de origem desconhecida ou misturar substâncias impróprias para consumo, como álcool de posto. Em caso de ingestão seguida de sintomas como visão turva, tontura, náuseas, vômitos, falta de ar ou perda de consciência, é essencial buscar atendimento de emergência. Em Curitiba, a recomendação é procurar uma das oito Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) da cidade", destaca.

VISTORIAS

Nos últimos dias, diversas cidades do estado receberam ações de fiscalização de órgãos públicos em estabelecimentos comerciais que vendem bebidas alcoólicas.

Em Curitiba, equipes da Polícia Civil e da Vigilância Sanitária realizaram uma vistoria no local onde o paciente de 60 anos teria adquirido a bebida. Foram apreendidas garrafas suspeitas, que estão sendo analisadas pela Polícia Científica.

"Até o momento, a principal linha de investigação aponta que o próprio paciente possa ter misturado álcool combustível (etanol automotivo) à bebida que consumiu, o que teria provocado a intoxicação. Não há indícios de circulação de bebidas adulteradas no comércio, mas a Polícia Civil segue apurando todas as possibilidades e eventuais pontos de venda irregulares", destaca a Sesa.

