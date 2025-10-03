15°C 23°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Paraná investiga primeiro caso suspeito de intoxicação por bebidas adulteradas

Segundo a Secretaria de Saúde do estado, paciente é um homem de 60 anos, morador de Curitiba, que foi para o hospital após sofrer um atropelamento e relatar consumo de bebida alcoólica destilada

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM G1
03/10/2025 às 15h27
Paraná investiga primeiro caso suspeito de intoxicação por bebidas adulteradas
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

O Paraná está investigando o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol. O caso foi notificado ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira (3).

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), o paciente é um homem de 60 anos, morador de Curitiba. Ele deu entrada em um hospital da Capital na quarta-feira (1º), após sofrer um atropelamento e disse ter consumido de bebida alcoólica destilada.

A Sesa informou que o quadro clínico do paciente piorou durante a internação, e os sintomas dele são compatíveis com intoxicação por metanol. Até a última atualização desta reportagem, o paciente estava inconsciente e em estado grave.

A Secretaria disse que, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, está acompanhando a evolução clínica do paciente e aguarda o resultado dos exames laboratoriais para confirmar ou descartar a suspeita.

A orientação é que, em casos de suspeitas de intoxicação, os serviços de saúde públicos ou privados notifiquem imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná (CIATox).

"Todos nós temos que ter muito cuidado na ingestão de bebida alcoólica, observando os rótulos, observando a garrafa, principalmente das bebidas destiladas que são vendidas de forma fracionada em doses em drinks. Não se trata de vender o pânico, mas que nós possamos passar por esse momento com o mínimo de pessoas atingidas e quem sabe não vamos ter nenhum caso no Paraná", disse Beto Preto, secretário de saúde do Paraná.

De acordo com a Sesa, em casos de ingestão de bebidas alcoólicas e sintomas de intoxicação por metanol, a orientação é buscar imediatamente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou um hospital, para que sejam realizadas as intervenções necessárias.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Principais sintomas da doença são manchas arroxeadas na pele, rigidez na nuca e sensibilidade à luz. Foto: Reprodução/Internet
ORIENTAÇÃO Há 1 mês

Meningite meningocócica: saiba o que é a doença e como prevenir

Taxa de letalidade da doença alcançou 20% no Paraná em 2024, e neste ano, 19 casos já foram confirmados no estado

 Secretaria de Saúde de Wenceslau Braz. Foto: Arquivo Folha Extra
RISCO À SAÚDE Há 3 meses

Wenceslau Braz está entre as cinco cidades do Paraná que registraram morte por meningite neste ano

Informação foi confirmada oficialmente pela Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (Sesa) nesta sexta-feira (27); vítima da doença foi um idoso de 84 anos de idade

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
SAÚDE Há 3 meses

Inchaço nos pés durante o frio pode ser sinal de problema circulatório, alerta SBAVC

Especialistas explicam como as baixas temperaturas afetam a circulação sanguínea, provocando inchaços e desconfortos nas extremidades do corpo

 Imagem Ilustrativa - Freepik
DICAS PROFISSIONAIS Há 3 meses

Profissional explica como identificar e controlar alergias pode melhorar a qualidade de vida

Alimentos, cosméticos, poeira e até o funcionamento intestinal podem desencadear reações alérgicas graves; diagnóstico precoce e cuidados diários são essenciais para prevenir crises

 De acordo com o oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, gripe e resfriado atuam como gatilhos para a conjuntivite no inverno. Foto: Assessoria
SAÚDE Há 4 meses

Gripe e resfriado aumentam casos de conjuntivite

Levantamento mostra que o frio aumentou em 12% a conjuntivite viral este ano e porque a conjuntivite alérgica é maior entre mulheres

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados