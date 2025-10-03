Paraná investiga primeiro caso suspeito de intoxicação por bebidas adulteradas

DA REDAÇÃO/G1 - FOLHA EXTRA

O Paraná está investigando o primeiro caso suspeito de intoxicação por metanol. O caso foi notificado ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira (3).

Segundo a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa), o paciente é um homem de 60 anos, morador de Curitiba. Ele deu entrada em um hospital da Capital na quarta-feira (1º), após sofrer um atropelamento e disse ter consumido de bebida alcoólica destilada.

A Sesa informou que o quadro clínico do paciente piorou durante a internação, e os sintomas dele são compatíveis com intoxicação por metanol. Até a última atualização desta reportagem, o paciente estava inconsciente e em estado grave.

A Secretaria disse que, em conjunto com a Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba, está acompanhando a evolução clínica do paciente e aguarda o resultado dos exames laboratoriais para confirmar ou descartar a suspeita.

A orientação é que, em casos de suspeitas de intoxicação, os serviços de saúde públicos ou privados notifiquem imediatamente o Centro de Informação e Assistência Toxicológica do Paraná (CIATox).

"Todos nós temos que ter muito cuidado na ingestão de bebida alcoólica, observando os rótulos, observando a garrafa, principalmente das bebidas destiladas que são vendidas de forma fracionada em doses em drinks. Não se trata de vender o pânico, mas que nós possamos passar por esse momento com o mínimo de pessoas atingidas e quem sabe não vamos ter nenhum caso no Paraná", disse Beto Preto, secretário de saúde do Paraná.

De acordo com a Sesa, em casos de ingestão de bebidas alcoólicas e sintomas de intoxicação por metanol, a orientação é buscar imediatamente uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) ou um hospital, para que sejam realizadas as intervenções necessárias.