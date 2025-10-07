12°C 19°C
Jaguariaíva, PR
Publicidade
ALEP SELO DIAMANTE

Entenda os principais sintomas da intoxicação por metanol: dor de cabeça e visão turva podem ser sinais de alerta

Sintomas podem ser confundidos com a ressaca nas primeiras 24 horas, mas se agravam a partir disso, deixando o quadro grave e resultando em cegueira permanente

Por: DAVI MARTINS Fonte: DA REDAÇÃO COM AEN
07/10/2025 às 09h34
Entenda os principais sintomas da intoxicação por metanol: dor de cabeça e visão turva podem ser sinais de alerta
O metanol é uma substância altamente tóxica, e o grande perigo é que ele não altera o gosto nem o cheiro da bebida. Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet

DA REDAÇÃO/AEN - FOLHA EXTRA

Desde o final de agosto, o Brasil enfrenta um surto de intoxicação por metanol, causado por bebidas alcoólicas adulteradas comercializadas de forma ilegal. O Paraná também registrou casos: nesta segunda-feira (6), foram confirmados dois casos no estado, enquanto outros quatro estão sob investigação. Diante do aumento da ocorrência, conhecer os principais sintomas da intoxicação é extremamente importante, até mesmo pelo fato de que se parecem com sintomas de ressaca.

Com a situação se tornando cada vez mais crítica em todo o país, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) emitiu um alerta para todas as Regionais de Saúde e reforçou a importância do monitoramento, além de destacar que entender quais são os sintomas e as medidas de prevenção são de extrema importância neste momento.

Sintomas podem ser confundidos com ressaca

O metanol é uma substância altamente tóxica, e o grande perigo é que ele não altera o gosto nem o cheiro da bebida, o que torna impossível identificar a contaminação de forma caseira. Os sintomas iniciais podem aparecer de 6 a 24 horas após a ingestão e muitas vezes são confundidos com uma ressaca forte. Dor de cabeça intensa, náuseas e vômitos, tontura, sonolência, falta de coordenação e confusão mental são os sinais mais comuns nesse primeiro momento.

Quando o quadro evolui, os sinais se tornam mais graves e podem surgir após 24 horas. Dor abdominal forte é um importante sinal de emergência, assim como alterações na visão, que podem se manifestar como turvação, sensibilidade à luz, pontos escuros ou até cegueira súbita. Dificuldade para respirar, respiração acelerada, convulsões e, em casos extremos, coma também podem ocorrer. Especialistas alertam que se a pessoa ingeriu bebida alcoólica e, horas depois, começa a apresentar esses sintomas, é fundamental procurar atendimento médico imediatamente, pois o tratamento rápido pode evitar sequelas graves, como perda permanente da visão.

Como se proteger

A Sesa reforça que a principal forma de prevenção é comprar bebidas apenas de locais confiáveis e desconfiar de preços muito abaixo do mercado. É importante verificar se o lacre está intacto e se o rótulo está bem impresso, sem erros de ortografia ou borrões. A bebida também deve possuir registro do Ministério da Agricultura (MAPA) e selo do IPI. Produtos de origem duvidosa, especialmente destilados vendidos sem nota fiscal, devem ser evitados. Para bares e comércios, exigir a nota fiscal do fornecedor ajuda a garantir a procedência da bebida.

A orientação final é clara: na dúvida, não consuma. Se houver suspeita de contaminação ou sintomas após o consumo, procure o serviço de saúde mais próximo o quanto antes.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
BEBIDAS ADULTERADAS Há 1 dia

Paraná confirma dois casos de intoxicação por metanol; Sesa investiga outros dois casos

Pacientes são dois homens, de 60 e 71 anos, que moram em Curitiba, que estão internados em hospitais da capital

 Imagem Ilustrativa. Foto: Reprodução/Internet
INVESTIGAÇÃO Há 4 dias

Paraná investiga primeiro caso suspeito de intoxicação por bebidas adulteradas

Segundo a Secretaria de Saúde do estado, paciente é um homem de 60 anos, morador de Curitiba, que foi para o hospital após sofrer um atropelamento e relatar consumo de bebida alcoólica destilada

 Principais sintomas da doença são manchas arroxeadas na pele, rigidez na nuca e sensibilidade à luz. Foto: Reprodução/Internet
ORIENTAÇÃO Há 2 meses

Meningite meningocócica: saiba o que é a doença e como prevenir

Taxa de letalidade da doença alcançou 20% no Paraná em 2024, e neste ano, 19 casos já foram confirmados no estado

 Secretaria de Saúde de Wenceslau Braz. Foto: Arquivo Folha Extra
RISCO À SAÚDE Há 3 meses

Wenceslau Braz está entre as cinco cidades do Paraná que registraram morte por meningite neste ano

Informação foi confirmada oficialmente pela Secretaria de Estado de Saúde do Paraná (Sesa) nesta sexta-feira (27); vítima da doença foi um idoso de 84 anos de idade

 Foto: Ilustrativa - Reprodução/Internet
SAÚDE Há 3 meses

Inchaço nos pés durante o frio pode ser sinal de problema circulatório, alerta SBAVC

Especialistas explicam como as baixas temperaturas afetam a circulação sanguínea, provocando inchaços e desconfortos nas extremidades do corpo

Editorias
Municípios
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Folha Extra - Todos os direitos reservados