Programa de habitação do Paraná se torna referência para estados do Sul

O governador do Paraná, Carlos Massa Ratinho Junior, participou nesta quinta-feira (12) da 1ª edição do Construa Sul, evento promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) em parceria com o Sindicato da Indústria da Construção Civil no Estado do Paraná (Sinduscon-PR). Realizado em Curitiba, o encontro reuniu também os governadores de Santa Catarina, Jorginho Mello, e do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, para debater as oportunidades de investimento no setor da construção civil nos três estados do Sul.

Durante sua participação, Ratinho Junior apresentou os avanços do programa Casa Fácil Paraná, que já atendeu mais de 100 mil famílias por meio de diferentes modalidades. O governador destacou que o programa atua em conjunto com o Minha Casa, Minha Vida, complementando o valor de entrada para o financiamento imobiliário. Segundo ele, o governo estadual já investiu mais de R$ 1,2 bilhão na iniciativa e prevê novos aportes que devem chegar a R$ 1,5 bilhão.

O Casa Fácil inclui ações como o financiamento de imóveis para a terceira idade, construção de moradias em cidades com até 25 mil habitantes, habitação para agricultores familiares, reassentamento de favelas, regularização fundiária e instalação de módulos sanitários em moradias precárias. O subsídio pode chegar a R$ 80 mil por unidade habitacional.

O programa paranaense serviu de modelo para outras unidades da federação. O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, mencionou que o Casa Fácil inspirou o lançamento do programa Porta de Entrada, que oferece subsídio de até R$ 20 mil para a entrada da casa própria. Leite enfatizou o papel da construção civil na geração de contratos e melhoria das condições de vida das famílias.

Já em Santa Catarina, o programa Casa Catarina realiza a construção de moradias populares em municípios com até 10 mil habitantes. Segundo o governador Jorginho Mello, o estado está investindo R$ 500 milhões na área habitacional e deverá adotar, em breve, subsídios na entrada do financiamento, nos moldes do programa paranaense, para facilitar o acesso à casa própria por meio da Caixa Econômica Federal.