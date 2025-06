Estrada rural de Arapoti vai receber 7 km de pavimentação asfáltica

O prefeito de Arapoti, Irani Barros, e o vice-prefeito Potinho estiveram nesta semana no bairro Capão Bonito para anunciar a primeira obra de pavimentação em estradas rurais do município. A ação integra o programa estadual “Estrada da Integração”, voltado à melhoria da infraestrutura viária nas zonas rurais do Paraná.

A empresa BV Viana foi contratada para realizar os estudos técnicos e executar cerca de sete quilômetros de pavimentação asfáltica, ligando o patrimônio do Capão Bonito ao trevo da PR-092. Segundo a administração municipal, o trecho é considerado estratégico para a mobilidade local e o escoamento da produção agrícola. De acordo com o prefeito Irani Barros, a obra deve impactar diretamente a rotina dos moradores e produtores rurais da região.

O projeto apresentado pelo município foi contemplado pelo Governo do Estado, que avaliou positivamente a proposta técnica submetida por Arapoti. A iniciativa representa um marco na modernização da malha viária rural, que até então não havia recebido pavimentação asfáltica.

Durante o anúncio, o prefeito também destacou que todos os projetos voltados à pavimentação completa da área urbana do município já foram protocolados. Alguns desses projetos já estão em fase de licitação, como os dos bairros Bosque, Jardim Primavera, Fabiane e Ceres. Outros, como o da Rua Jorge Direne, estão em andamento com obras em execução.

A administração municipal reforça que as obras fazem parte de um plano de investimentos voltado à infraestrutura urbana e rural, com o objetivo de melhorar a qualidade de vida da população e oferecer melhores condições de trafegabilidade nas vias públicas. As parcerias com o Governo do Estado e a apresentação de projetos técnicos bem estruturados têm sido apontadas como fatores decisivos para a captação de recursos e a viabilização das obras.