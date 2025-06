Suspeito entra em confronto com policiais durante cumprimento de mandado e acaba preso

Na manhã desta terça-feira (10), por volta das 9h45, a Polícia Militar de Jacarezinho, no Norte Pioneiro do Paraná, cumpriu um mandado de prisão contra um indivíduo acusado de envolvimento com o tráfico de drogas. O mandado estava relacionado aos artigos 33 e 35 da Lei de Drogas, que tratam do tráfico e da associação para o tráfico de entorpecentes.

Durante a abordagem na residência do suspeito, os policiais informaram sobre a ordem judicial, momento em que o homem tentou fugir pelos fundos do imóvel. A equipe policial conseguiu alcançá-lo rapidamente e deu voz de prisão. No entanto, o suspeito reagiu de forma agressiva, desferindo socos e chutes contra os agentes, o que exigiu o uso seletivo da força para contê-lo e aplicar as algemas, de acordo com os protocolos operacionais.

Mesmo após ser algemado, o homem permaneceu em estado de agitação e passou a proferir insultos e ameaças direcionadas aos policiais militares envolvidos na ocorrência. Diante da situação, ele foi conduzido ao pronto-socorro municipal para avaliação médica. De acordo com o relatório médico, não foram constatadas lesões aparentes.

Após a avaliação de saúde, o detido foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Jacarezinho, onde permanece à disposição da Justiça. A prisão faz parte das ações de combate ao tráfico de drogas na região e foi registrada oficialmente no boletim de ocorrência da Polícia Militar. O nome do suspeito não foi divulgado em conformidade com as normas de preservação de identidade durante a tramitação do processo judicial.