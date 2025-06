Reunião em Jacarezinho vai destacar projetos arquitetônicos e investimentos para a cultura do Norte Pioneiro

Reunião acontecerá no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP). Foto: Divulgação

Na próxima segunda-feira (17), a cidade de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, será o palco de uma reunião estratégica voltada para gestores culturais dos municípios da Macrorregião Nordeste do Paraná e do Norte Pioneiro. O encontro, que será promovido pela Câmara Técnica de Cultura do Norte Pioneiro, em parceria com o Núcleo Regional de Cultura de Jacarezinho, vai destacar a implementação de projetos arquitetônicos gratuitos nos municípios e investimentos para a cultura da região.

O evento será realizado no Parque Universitário de Ciência, Cultura e Inovação da Universidade Estadual do Norte do Paraná (UENP), que é a sede do Núcleo Regional de Cultura de Jacarezinho, com início às 09h00. A programação do evento contará com duas pautas fundamentais para o desenvolvimento urbano e cultural da região, com a idealização de projetos arquitetônicos gratuitos e a recursos sobre a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB).

A primeira pauta da reunião será a apresentação do Projetek, uma iniciativa das universidades estaduais do Paraná que oferece projetos arquitetônicos gratuitos aos municípios. A proposta utiliza a tecnologia BIM (Modelagem da Informação da Construção), proporcionando soluções de qualidade, com economia e eficiência para obras públicas.

A segunda pauta aborda a Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), com informações sobre os recursos disponíveis para o setor cultural e a importância da estruturação dos planos municipais de cultura, etapa essencial para que os municípios tenham acesso aos investimentos federais.

A participação dos secretários, diretores, chefes de divisão e coordenadores de Cultura é fundamental para o alinhamento regional e o fortalecimento das políticas públicas culturais. No período da tarde, haverá atendimentos individuais para os gestores culturais, com orientações específicas conforme a realidade de cada município.

A expectativa é que a reunião contribua para avanços significativos nas áreas de cultura e infraestrutura, promovendo maior integração entre as gestões municipais da região.