GIRO PARANÁ

Movido pelo Agro

O Paraná lançou o programa “Movido pelo Agro” para incentivar o uso do etanol, um combustível sustentável que visa reduzir a emissão de gás carbônico. A iniciativa do Sistema FAEP destaca a importância do agronegócio na promoção da sustentabilidade e no futuro ambiental do estado.

Cadeia produtiva

Com a produção de etanol baseada em cana-de-açúcar e milho, o programa “Movido pelo Agro” reforça a cadeia produtiva paranaense, gerando mais de 30 mil empregos. O etanol reduz em 89% a emissão de gases do efeito estufa em comparação com a gasolina, impulsionando a preservação ambiental.

Escalada tributária

A Coalizão das Frentes Parlamentares Produtivas, que reúne 19 frentes do setor, criticou duramente as propostas do governo como alternativa ao IOF, classificando-as como “manobra para disfarçar a escalada tributária”. O deputado Pedro Lupion alertou: “O setor produtivo não aguenta mais”. Desde 2023, foram 24 aumentos ou criações de impostos — uma nova alta a cada 37 dias.

Sufoco

Para Lupion, o caminho está longe do aumento de tributos. “Chega de novas cargas tributárias. O Brasil precisa de estabilidade e previsibilidade fiscal para crescer”, afirmou. A coalizão defende uma reforma administrativa urgente, com foco na eficiência e no corte de gastos. Parlamentares também criticaram a conivência de lideranças do Congresso com a política fiscal do governo.

Troca de presentes

O Procon-PR orienta que consumidores pesquisem preços, fiquem atentos aos prazos de entrega em compras online e verifiquem as políticas de troca de presentes em lojas físicas. A nota fiscal é essencial para qualquer eventual reclamação. Em caso de dúvidas, acesse os canais de atendimento do Procon-PR: https://www.procon.pr.gov.br/Pagina/Formas-de-Atendimento

Construa Sul

Curitiba sedia, nos dias 12 e 13 de junho, a primeira edição do Construa Sul, evento que reúne lideranças da construção civil dos três estados do Sul. A abertura contará com os governadores da região, reforçando a força do bloco no setor. Com 17,9% do PIB industrial e a menor taxa de desemprego do país, o Sul busca consolidar estratégias regionais para impulsionar obras, inovação e qualidade de vida.

Melhor do Brasil

O Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, foi eleito o melhor hotel do Brasil no ranking internacional Top 1000 Hotels 2025, do guia francês La Liste. Com nota 97.50, superou estabelecimentos renomados como o Copacabana Palace. A premiação reforça a posição de Foz como destino turístico de referência mundial.

Conexão Empregabilidade

O Governo do Paraná lançou a edição 2025 do programa Conexão Empregabilidade com a meta de alcançar 40 mil contratos de estágio. A iniciativa conecta alunos da rede estadual com o mercado de trabalho, em parceria com empresas e instituições como Senai e Senac. “Além de preparar para o trabalho, ajuda a evitar a evasão escolar”, destacou o vice-governador Darci Piana.

Conexão Empregabilidade II

Desde sua criação, o programa já garantiu mais de 23 mil estágios em 2025, promovendo capacitação e renda para jovens a partir dos 14 anos. O secretário Roni Miranda ressaltou que a proposta dá significado ao que é aprendido em sala. Parcerias com prefeituras, como a de Araucária, ampliam o alcance regional do projeto.

IA para diagnósticos

O estudante Nuno Miguel Mendonça Abilio, da UEM, venceu a 1ª edição do Hackathon pela Saúde com uma solução que usa IA para diagnosticar doenças infecciosas via imagem. No projeto, chamado Tecnoblade, a IA analisa imagens de amostras de sangue, identifica padrões visuais e reconhece automaticamente a presença de patógenos. Essa automatização acelera o diagnóstico, reduz erros humanos e amplia o acesso a exames, especialmente em locais com poucos recursos.

Nova coordenação

O Núcleo Feminino Coprossel realizou reunião para alinhar ações e eleger sua nova Coordenação para o biênio 2025/2027. Maria de Lourdes de Oliveira Salles Scheis foi eleita, sucedendo Lindamir Stunder. O encontro reforçou o papel da liderança feminina no cooperativismo.

20 anos da Justiça Federal

O deputado Hussein Bakri celebrou os 20 anos da Justiça Federal em União da Vitória, recordando seu papel na instalação da Subseção. A unidade, que abrange 13 municípios, promove inclusão social, agilidade processual e desenvolvimento para o Sul do Paraná. Atualmente, a 1ª Vara Federal movimenta 6.744 processos.