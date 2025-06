Governo promove novas ações de enfrentamento à violência contra a pessoa idosa

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria da Mulher, Igualdade Racial e Pessoa Idosa (Semipi), promove nos próximos dias uma série de ações pelo Junho Violeta, mês de conscientização e enfrentamento à violência contra a pessoa idosa. As atividades serão promovidas em parceria com municípios e demais órgãos do Estado com o objetivo de dar visibilidade à pauta e fortalecer políticas públicas de proteção à população idosa.

Entre as iniciativas programadas estão reuniões estratégicas com municípios sobre o enfrentamento à violência contra pessoas idosas. Os encontros serão com Campo Magro, Campo do Tenente, Colombo, Curitiba, Fazenda Rio Grande, Araucária, Guarapuava, Itaperuçu, Quatro Barras, Paranaguá e Tijucas do Sul, reunindo também representantes do Conselho. Estadual dos Direitos da Pessoa Idosa do Paraná e do Ministério Público.

O Governo do Paraná também vai enviar peças da campanha digital incentivando a mobilização local em torno do tema para os municípios. Ela terá como temas exploração financeira, solidão e medos. A divulgação do Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, no domingo (15), será reforçada.

Durante o mês, a Semipi também promoverá a divulgação de boas práticas, destacando iniciativas de sucesso na proteção e no cuidado com a população idosa. A população idosa cresceu 56% em 12 anos no Brasil e o Paraná já conta com 1,9 milhão de pessoas com 60 anos ou mais. Até 2027, esse grupo deve superar o número de crianças e adolescentes com menos de 14 anos.

O Estado conta com uma série de programas para esse público, como a Carteira da Pessoa Idosa que garante transporte intermunicipal gratuito ou com desconto; Casa Fácil Paraná Terceira Idade, com subsídio de R$ 80 mil para entrada na casa própria; Cadastro Estadual de Cuidadores, que reúne dados de cuidadores formais e informais; e a Bolsas Cuidador Familiar, que garante apoio financeiro a cuidadores e idosos em vulnerabilidade.

Desde 2023, a população idosa do Paraná também conta com o apoio de uma secretaria exclusiva no Estado. Segundo a secretária Leandre Dal Ponte, as políticas da Semipi promovem um envelhecimento digno e saudável. “Com a união de esforços no Governo do Paraná, buscamos combater a violência contra a pessoa idosa, fomentando o bem-estar, acesso a lazer, habitação, saúde e cuidados”, afirma. "E recentemente o Paraná se tornou o 1º estado da América do Sul reconhecido pela OMS como Amigo da Pessoa Idosa".

Além de envolver gestores públicos, as ações do Junho Violeta têm como objetivo mobilizar a sociedade civil, ampliando a conscientização e fortalecendo a rede de proteção às pessoas idosas.

Conheça os principais tipos de violência contra a pessoa idosa e como identificá-los:

- Abandono e negligência: falta de cuidado e assistência, em casa ou em instituições.

- Violência física: agressões visíveis ou sutis, como empurrões e beliscões, geralmente por familiares ou cuidadores.

- Violência psicológica e verbal: gritos, ofensas, desprezo e atitudes que afetam a autoestima.

- Violência financeira ou patrimonial: uso indevido de dinheiro, cartões e bens, muitas vezes por pessoas próximas.

- Violência sexual: atos sem consentimento, como carícias e relações sexuais, praticados por pessoas próximas ou profissionais.

- Violência institucional: maus-tratos em instituições como hospitais e abrigos, incluindo instalações precárias e negligência.

- Discriminação: atitudes ofensivas ligadas à idade, como o etarismo, que desrespeitam os direitos da pessoa idosa.

- Autonegligência: descuido com a própria saúde e higiene, podendo levar a automutilação e tentativas de suicídio.

Fique atento sobre determinadas condições:

- Mudanças emocionais: medo, isolamento, tristeza, recusa em participar de atividades.

- Sinais físicos: feridas, cicatrizes, fraturas, perda de peso, desidratação, roupas sujas ou rasgadas.

- Situações suspeitas: sumiço de locais frequentados, grandes saques bancários, mudanças em testamentos ou seguros.

Denúncias podem ser feitas pelos seguintes canais:

Disque Idoso Paraná – 0800 141 0001

E-mail: [email protected]

Disque 100 – Ministério dos Direitos Humanos

Disque 181 – Secretaria da Segurança Pública