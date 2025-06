GIRO PARANÁ

Durante sessão da Assembleia Itinerante em Campo Mourão, o presidente da Alep, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou o compromisso do Legislativo paranaense com a proximidade da população. Foto: ALEP

Legislativo paranaense

Durante sessão da Assembleia Itinerante em Campo Mourão, o presidente da Alep, deputado Alexandre Curi (PSD), destacou o compromisso do Legislativo paranaense com a proximidade da população. Ele ressaltou que as demandas coletadas já resultam em obras, leis e emendas. Curi também enfatizou a transparência da Alep, que devolverá 43% do orçamento ao Estado. Os recursos serão aplicados em creches, hospitais e infraestrutura.

Empresas no Paraná

O saldo de empresas no Paraná cresceu 21,35% entre janeiro e maio de 2025, com 69.314 novos empreendimentos. Foram abertas 162.223 empresas, frente a 92.909 fechamentos. A média de abertura caiu para 9h24min, e 10.230 foram beneficiadas com o Selo de Baixo Risco. As cidades mais favorecidas foram Curitiba, Maringá, Londrina, São José dos Pinhais, Cascavel, Ponta Grossa, Foz do Iguaçu, Pinhais, Pato Branco e Arapongas.

Atendimento psicológico

O aplicativo Bem Cuidar, disponível no Google Play e Apple Store, oferece atendimento gratuito com psicólogos, psiquiatras, nutricionistas e educadores físicos para servidores da educação do Paraná. Em apenas uma semana, mais de 200 novos cadastros foram realizados. A ferramenta promove saúde mental e redução de afastamentos.

Bem Cuidar

Com serviço de emergência via app e agendamento em até uma semana, o Bem Cuidar se destaca pelo impacto positivo na vida dos usuários. Nove entre dez recomendam o uso, com nota média de 9,1 para os profissionais. O app é parte essencial da estratégia de cuidado contínuo nas escolas paranaenses.

Perfil socioeconômico

Dando continuidade à Pesquisa por Amostra de Domicílios do Paraná (PAD-PR), mais 148 cidades recebem nesta semana pesquisadores credenciados pelo Ipardes. A iniciativa já passou por 60 mil domicílios e visa traçar o perfil socioeconômico da população paranaense. Os primeiros resultados devem ser divulgados ainda em 2025.

Nova fábrica

A nova fábrica da LG em Fazenda Rio Grande, na RMC, já está com 40% das obras concluídas e terá investimento de R$ 1,5 bilhão. Prevista para inaugurar em fevereiro de 2026, será um dos principais polos da empresa na América do Sul. Inicialmente, produzirá geladeiras, e futuramente lavadoras e secadoras.

Aumentar do IOF

O deputado Aliel Machado (PV-PR) criticou em plenário a tentativa do Executivo de aumentar o IOF sem debate prévio. Vice-líder do governo, ele afirmou que defender o governo não significa apoiar qualquer medida. Segundo Aliel, o aumento prejudica principalmente as pequenas empresas. O paranaense elogiou ainda a postura do presidente da Câmara, Hugo Motta.

IA no Brasil

A deputada Luisa Canziani (PSD-PR) foi eleita presidente da Comissão Especial sobre Inteligência Artificial na Câmara dos Deputados. O grupo vai debater o PL 2338/23, que regulamenta o uso da IA no Brasil. Canziani destacou o compromisso da Câmara com um debate amplo e responsável. O Paraná, assim, assume protagonismo na formulação da política nacional sobre o tema.

Vacina contra a gripe

Na segunda-feira (9/6), a Secretaria de Saúde de Curitiba levou a vacina contra a gripe a dez terminais de ônibus. A ação celebrou o Dia Nacional da Imunização e foi voltada a todas as pessoas com 6 meses ou mais. A vacinação ocorreu em locais como o Pinheirinho, CIC, Portão e Boqueirão.

Incidência de dengue

O analista de clima e meio ambiente Pedro Côrtes alertou que o Paraná está em estado de atenção devido à alta incidência de dengue em 2024. Segundo ele, mesmo com temperaturas mais baixas, o mosquito Aedes aegypti se adaptou ao ambiente urbano. Isso mantém o risco elevado mesmo fora das regiões mais quentes. A situação no estado exige vigilância contínua das autoridades de saúde.

Febre aftosa

Na visita oficial à França, o presidente Lula recebeu o certificado que reconhece o Brasil como livre da febre aftosa sem vacinação. O Paraná, que já detinha esse status desde 2021, agora integra um grupo ampliado de estados habilitados a atender mercados exigentes, como Japão e Coreia do Sul. A certificação fortalece a posição paranaense no comércio internacional de carnes.

Crimes ambientais

A Câmara dos Deputados aprovou o PL 3.339/2024, que endurece penas para crimes ambientais, como incêndios em florestas. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, deputado Pedro Lupion (PP-PR), destacou que o texto final garante segurança jurídica aos produtores rurais. A proposta proíbe condenados por uso irregular do fogo de firmar contratos públicos por cinco anos. O Paraná teve papel ativo nas negociações da nova redação.