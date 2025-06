Caminhoneiro é socorrido após sofrer infarto em posto de combustíveis

Um caminhoneiro foi socorrido após sofrer um infarto na manhã desta terça-feira (10). A situação foi registrada no pátio de um posto de combustíveis situado as margens da BR-153 em Santo Antônio da Platina, no Norte Pioneiro.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, por volta das 11h00 as equipes do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e da EPR Litoral Pioneiro foram acionadas para prestar atendimento a uma ocorrência onde um caminhoneiro havia passado mal no pátio do posto Platina. Diante do chamado, os socorristas foram ao endereço informado para averiguar a situação.

No local, foi constatado que um caminhoneiro que seria natural do Rio Grande do Sul havia sido vítima de um mal infarto. Ele foi socorrido e encaminhado pela equipe do SAMU para o hospital de Santo Antônio da Platina para receber atendimento médico. Até o fechamento desta edição, não foram divulgadas maiores informações sobre seu quadro clínico.