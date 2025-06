Governo do Paraná amplia ações de saúde e bem-estar na rede estadual de ensino

O Governo do Estado do Paraná anunciou a ampliação de medidas voltadas à promoção da saúde e da qualidade de vida na rede estadual de ensino. A iniciativa, desenvolvida em parceria com a Secretaria de Estado da Educação (Seed-PR) e a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), busca fortalecer a atenção integral à comunidade escolar, com foco no cuidado contínuo e no bem-estar físico, emocional e social de alunos, professores e demais profissionais da educação.

Entre as ações estão estratégias de prevenção de doenças, fortalecimento do suporte psicossocial e atenção à saúde mental. A proposta considera que o desenvolvimento dos estudantes e a qualidade de vida dos profissionais dependem de um ambiente escolar saudável e acolhedor. O pacote de medidas amplia práticas já existentes nas escolas da rede estadual e passa a integrar novas frentes de atuação com maior alcance.

Um dos destaques é o foco na saúde mental. A parceria com a Sesa prevê prioridade no atendimento de estudantes da educação básica em sofrimento psíquico. O acordo entre as pastas agiliza a emissão de laudos e encaminhamentos para atendimento especializado na rede pública, incluindo psicólogos e psiquiatras, com o objetivo de evitar agravamentos e garantir suporte adequado.

No cuidado com a saúde dos servidores, a ampliação abrange atendimentos relacionados a doenças cardiovasculares, desde consultas e exames até procedimentos hospitalares. A medida responde ao aumento de 12% nas internações por infarto no estado entre 2022 e 2023. Segundo o Ministério da Saúde, as doenças do coração representam mais de 30% das mortes registradas anualmente no país.

Outra frente é o programa Bem Cuidar, que oferece teleconsultas com psicólogos, psiquiatras, nutricionistas e educadores físicos. Desde 2022, mais de 10 mil servidores utilizaram o serviço, com mais de 40 mil atendimentos realizados. Supervisionada pela Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro), a plataforma contará com reforço no número de profissionais e um novo serviço de emergência por telefone 0800, disponível 24 horas por dia.

O aplicativo Bem Cuidar está disponível para download no Google Play e na Apple Store. O atendimento é gratuito e o agendamento ocorre em até uma semana. Avaliações indicam alta aprovação dos usuários, com nota média 9,1 para os profissionais e 8,1 para os resultados no bem-estar emocional dos participantes.