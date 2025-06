Paraná declara estado de alerta para enfrentamento dos vírus da Influenza e Covid-19

O Governo do Paraná, por meio da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), publicou nesta sexta-feira (6) a Resolução nº 1.014/2025, que declara estado de alerta em saúde pública devido ao aumento de casos de Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs). A medida tem validade de 90 dias e determina uma série de ações que devem ser adotadas pelos municípios paranaenses para a prevenção e controle das doenças respiratórias. Entre as diretrizes, estão o atendimento prioritário a pacientes com sintomas de SRAG, reforço da vacinação em grupos prioritários e a elaboração de planos de ação municipais.

Segundo dados divulgados pela Sesa, desde o início do ano foram registrados 10.635 casos de SRAG com necessidade de hospitalização, resultando em 523 óbitos. Desse total, 991 casos e 85 mortes foram causados por Influenza, sendo que apenas nove das vítimas fatais haviam sido vacinadas contra a gripe. O aumento expressivo nos números preocupa as autoridades sanitárias do estado. Entre as semanas epidemiológicas nº 18 (a partir de 27 de abril) e nº 22 (até 31 de maio), o Paraná registrou um crescimento de 43,17% nos casos de SRAG hospitalizados, saltando de 3.164 para 4.530 ocorrências.

Atualmente, 222 dos 399 municípios paranaenses (55,6%) reportaram casos de SRAG causados por vírus respiratórios e 25 cidades (6,3%) já contabilizaram óbitos relacionados à síndrome. A maior parte dos pedidos de internação concentra-se nas faixas etárias mais vulneráveis, com quase 80% das solicitações referindo-se a crianças e idosos. Em 2025, o número de internações por SRAG em crianças de até cinco anos subiu para 5.765 casos, um aumento de 14,12% em relação ao ano anterior. Entre os idosos acima de 60 anos, foram 6.937 internações, um crescimento de 19,66% em comparação com 2024.

Com o objetivo de reforçar o diagnóstico precoce e o manejo clínico, a Sesa iniciou a compra de 100 mil testes rápidos do Instituto de Biologia Molecular do Paraná (IBMP) para detecção de Influenza A, B e Covid-19. O investimento de R$ 800 mil será destinado à distribuição dos kits para Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Prontos Atendimentos (PAs) hospitalares e Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Segundo o secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, a testagem rápida permite a aplicação antecipada de tratamentos como o antiviral oseltamivir (Tamiflu), fundamental para a recuperação dos pacientes.

A Sesa também autorizou a abertura de 58 novos leitos nas regiões de Curitiba, Foz do Iguaçu e Ponta Grossa. As novas unidades incluem leitos pediátricos e de UTI, e serão implementadas gradualmente. De acordo com levantamento da Regulação de Leitos Estadual, o Paraná tem capacidade para ampliar em pelo menos mais 200 leitos, sendo 50 de UTI e 150 de enfermaria. Atualmente, a taxa de ocupação dos leitos no estado é de 88% para UTI e 62% para enfermarias, com 10% e 6% relacionados especificamente a casos de SRAG.

A vacinação contra a gripe continua abaixo da meta. Das 4.188.000 doses recebidas do Ministério da Saúde, apenas 2.462.215 foram aplicadas. A cobertura vacinal entre os públicos prioritários é de 42,11% no geral, sendo 46,03% entre idosos, 33,74% em crianças e 30,83% entre gestantes. A meta estadual é atingir 90% de cobertura em todos os grupos.

O último boletim epidemiológico da Sesa aponta que 47,9% das amostras analisadas pelo sistema Sentinela testaram positivo para vírus respiratórios. Foram identificados 283 casos de Influenza e 1.009 de outros vírus, com 48 casos de codetecção. No mesmo período, o estado também notificou 14.600 casos e 94 óbitos por Covid-19, com uma incidência de 125,9 casos e uma taxa de mortalidade de 0,81 óbitos por 100 mil habitantes.