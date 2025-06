Aulas práticas da Unopar Wenceslau Braz destacam alunos no mercado de trabalho

A rede de Polos Unopar com sede em Wenceslau Braz atua há mais de 15 anos na promoção de cursos superiores e de pós-graduação, formando milhares de alunos que, ainda durante o curso, têm garantido seu lugar no mercado de trabalho. As gestoras do grupo, Cida Santucci e Tálita Santucci, atribuem esse sucesso à oferta de aulas práticas em todos os cursos, o que proporciona que os alunos levem a experiência adquirida em sala para seu dia a dia profissional.

No Polo de Wenceslau Braz, por exemplo, foram investidos mais de R$ 1 milhão em estrutura e equipamentos para que os alunos possam vivenciar, desde os primeiros dias de aula, a realidade encontrada no mercado de trabalho. “Nossa universidade atua há mais de 15 anos na região e, mesmo se tratando de um modelo de Educação a Distância, sempre tivemos como missão e visão proporcionar aos nossos alunos o acesso às aulas práticas para que eles possam encarar o mercado de trabalho preparados. Aqui trabalhamos para o desenvolvimento pleno dos nossos alunos, para que se tornem profissionais completos em sua área de atuação”, destacou Tálita Santucci.

Cida Santucci, idealizadora do polo e responsável pela chegada da Unopar em Wenceslau Braz e região, destacou a motivação que leva a universidade a proporcionar aos alunos o máximo da experiência no curso escolhido pelos estudantes. “Nós buscamos proporcionar aos nossos estudantes toda a realidade da profissão durante o seu processo de formação. Acreditamos que isso é muito importante para a formação do profissional e faz toda a diferença para o futuro dos nossos alunos. Com as aulas práticas em diversos cursos, eles adquirem conhecimentos que serão de grande valor. Prova disso é que já temos dezenas de alunos que, mesmo durante o curso, já conquistaram seus estágios remunerados, pois sabem o que estão fazendo e levam consigo tudo aquilo que aprenderam em sala de aula, além, é claro, de centenas de profissionais que se formaram conosco e conquistaram seu espaço no mercado de trabalho”, comentou.

Essa experiência levada para a vida real é algo muito importante para os alunos, como destaca a estudante de Enfermagem Juliana Anita Aparecida Machado, que colocou em prática tudo aquilo que aprendeu em sala de aula e salvou uma vida. “Eu estava em uma festa de casamento quando um bebê de dois meses acabou se engasgando. Foi um momento de pânico para todos, pois a criança já estava desfalecida e não respirava. Nesse momento, eu consegui aplicar as técnicas de socorro que aprendi durante o curso e, felizmente, o bebê desengasgou e voltou a respirar. Foi um momento único, de muita emoção”, comentou.

Juliana ainda relatou que as experiências vividas em sala de aula foram muito importantes para que ela pudesse tomar a atitude durante o momento de desespero. “Foi uma situação complicada, e as pessoas estavam muito nervosas, afinal, era um bebê engasgado. Nesse momento, eu lembrei das aulas e das informações e treinamentos que o professor nos passou, mantendo a calma e realizando a abordagem da melhor forma possível para realizar as manobras de desobstrução que estavam engasgando o bebê. Nas aulas nós temos muita experiência prática, e isso nos deixa mais confiantes para encarar situações que acontecem na vida real”, explicou.

Entre os principais cursos ofertados pela universidade estão Pedagogia, Enfermagem, Fisioterapia, Engenharias, Agronomia, entre outros — todos contando com aulas práticas. “Nos últimos dias, o MEC divulgou uma portaria para exigir uma carga horária mínima de aulas práticas para os cursos de graduação. Aqui em nosso polo, nunca foi necessária uma lei específica para que a gente proporcionasse isso aos nossos alunos. Em todos esses anos, nossos cursos contam com essa experiência em sala e acompanhamento de professores e tutores junto a cada aluno. É um compromisso Unopar com a formação plena de nossos alunos”, destacou Tálita Santucci.

A Unopar segue investindo em estrutura e professores capacitados para promover a melhor experiência em graduação e pós-graduação para seus alunos. Atualmente, a instituição promove aulas práticas com porcentagem superior ao tempo exigido por lei, prezando assim pela capacitação e aprendizado de seus alunos, para que eles estejam preparados para atuar em diferentes realidades — como no caso da aluna Juliana, que, graças ao seu conhecimento, salvou uma vida.

Além do polo de Wenceslau Braz, a Unopar também está presente nos municípios de Arapoti, Jaguariaíva e Siqueira Campos. São mais de 100 cursos de graduação e pós-graduações em diversas áreas, todos com diploma reconhecido pelo MEC em todo o Brasil. Informações pelo contato (43) 99923-3119 com atendimento de telefone e Whatsapp.