Princesa do Japão visita o Paraná em comemoração aos 130 anos de relações diplomáticas

O Paraná vai receber nos dias 8, 9, 14 e 15 de junho a visita oficial da princesa Kako de Akishino, integrante da família imperial japonesa, em celebração aos 130 anos de relações diplomáticas entre Brasil e Japão. Com uma grande programação de encontros com a comunidade nikkei paranaense e visita a atrativos turísticos, a princesa passará pelas cidades de Maringá, Rolândia, Londrina e Foz do Iguaçu.

Em Maringá, no Noroeste do Estado, ela se reúne no dia 8 com jovens descendentes de japoneses na Associação Cultural e Esportiva da cidade (ACEMA), entidade representativa nipo-brasileira, seguido de um encontro de boas-vindas oferecido pela comunidade nikkei.

A cidade canção tem forte influência do país asiático em sua história, abrigando, por exemplo, o Parque do Japão, dedicado à cultura japonesa. O espaço conta com um complexo que exibe diferentes formas de expressão da cultura oriental, incluindo jardins, paisagismo e espaços para atividades culturais e esportivas. Na cidade paranaense, existe a Avenida Kakogawa, enquanto que no Japão há uma avenida que leva o nome de Maringá, com uma réplica da Catedral Metropolitana.

A agenda da princesa Kako no Paraná continua no dia 9 e passa por outros dois municípios. Pela manhã, ela visita o Museu Histórico da Imigração Japonesa, em Rolândia, na região Norte. O espaço é voltado à preservação da história e cultura da comunidade nipo-brasileira da região e já recebeu visita de outros membros da família real japonesa. O príncipe Fumihito de Akishino, pai de Kako, esteve em Rolândia em 2015, enquanto a irmã da princesa, Mako, visitou a cidade em 2018.

Na sequência, ela será recebida pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior, que entregará uma homenagem do Governo do Estado para a princesa na Aliança Cultural Brasil-Japão, em Londrina. Haverá o plantio simbólico de uma árvore no Jardim Japonês, seguido de um almoço com autoridades e comunidade nikkei e visita à Associação Cultural e Esportiva de Londrina (ACEL). À tarde, a princesa embarca para o Rio de Janeiro.

A influência na segunda maior cidade do Estado também é grande. A Rua Sergipe, no Centro de Londrina, ficou conhecida como “Pequena Tóquio” devido à concentração de estabelecimentos comerciais japoneses a partir da década de 1930. A Praça Tomi Nakagawa é outro exemplo da influência do país asiático na cultura londrinense.

No dia 14, a integrante da família real japonesa retorna ao Paraná, com destino a Foz do Iguaçu, no Oeste. Durante a tarde ela se reúne com a comunidade nikkei e a noite participa de um jantar. No dia 15, a princesa Kako conhecerá uma das sete maravilhas naturais do mundo, as Cataratas, durante visita ao Parque Nacional do Iguaçu, encerrando a passagem pelo Paraná.

O Brasil conta com a maior comunidade nipônica fora do Japão, com 2,7 milhões de japoneses e descendentes vivendo no País. No Paraná, as primeiras colônias começaram a se estabelecer em Curitiba a partir de 1912 e no Norte e Noroeste do Estado a partir de 1914. O Estado possui a segunda maior colônia de descendentes de japoneses do Brasil, estimada em cerca de 276 mil pessoas, atrás apenas de São Paulo, com 1,3 milhão de nikkeis, segundo a Embaixada do Japão no Brasil.

Os laços entre o Paraná e o Japão são refletidos na quantidade de cidades-irmãs entre o estado e o país asitático. Assis Chateaubriand, no Oeste, possui irmandade com Shibata-machi, na província de Miyagi. Curitiba é irmã de Himeji-shi (Hyogo); Londrina de Nishinomiya-shi (Hyogo), Maringá de Kakogawa-shi (Hyogo), Paranaguá, no Litoral, de Awaji-shi (Hyogo), e Londrina de Nago-shi (Okinawa) completam a lista, além da irmandade entre o Paraná e a província de Hyogo.

PRINCESA

A princesa Kako de Akishino nasceu em Tóquio em 29 de dezembro de 1994. É a segunda filha do príncipe Fumihito de Akishino e da princesa Kiko e sobrinha do atual imperador Naruhito do Japão. Ela tem uma irmã mais velha, Mako, e um irmão mais novo, o príncipe Hisahito.

No Brasil, para as celebrações dos 130 anos das relações diplomáticas entre os dois países, a agenda da princesa Kako inclui, além do Paraná, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e a capital federal Brasília.