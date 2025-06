Psicólogo faz alerta sobre a resistência dos pais a diagnósticos de transtornos dos filhos

Com o passar dos anos, o número de crianças diagnosticadas com transtornos do neurodesenvolvimento, como o Transtorno do Espectro Autista (TEA) e o Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH), tem aumentado consideravelmente. Esse crescimento está diretamente ligado ao avanço da ciência, à criação de políticas públicas de apoio à infância e à maior disseminação de informações sobre saúde mental. No entanto, mesmo com esse cenário de maior visibilidade e acesso, muitos pais ainda resistem a aceitar que seus filhos apresentam dificuldades e precisam de acompanhamento especializado.

Para compreender essa resistência, a reportagem da Folha conversou com o psicólogo Julio Cesar Freitas Giovanni, da cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro. Segundo ele, uma das principais razões para essa negação está na falta de informação associada ao medo e ao estigma histórico que envolve os transtornos mentais.

“Hoje falamos muito mais abertamente sobre saúde mental do que há algumas décadas. Porém, ainda enfrentamos os reflexos de um passado em que esses assuntos eram tratados com preconceito, exclusão e desconhecimento. Muitos pais cresceram ouvindo que ter um problema de saúde mental era algo vergonhoso. Isso influencia diretamente a forma como reagem diante de um possível diagnóstico dos filhos”, explica o psicólogo.

Julio também aponta que muitos pais se sentem culpados ao receberem um diagnóstico que aponta transtornos de neurodesenvolvimento de seus filhos, o que pode resultar na resistência contra o diagnóstico. “Eles acreditam que erraram na criação, ou que são responsáveis geneticamente pelo problema do filho. Essa culpa faz com que prefiram negar a realidade a enfrentá-la”, relata.

Essa negação, no entanto, pode trazer consequências graves. De acordo com o psicólogo, quando uma criança com um transtorno do neurodesenvolvimento não recebe o suporte necessário, ela tende a enfrentar mais dificuldades acadêmicas, sociais e emocionais no futuro. “A intervenção precoce é essencial. Quanto antes iniciamos o tratamento, maior é a chance de reduzir prejuízos e promover autonomia e qualidade de vida para a criança”, alerta Julio.

A intervenção precoce, segundo o profissional, se refere ao diagnóstico e início de acompanhamento especializado ainda nos primeiros anos da criança, especialmente entre os zero e seis anos de idade, pois trata-se do período mais importante da neuroplasticidade, ou seja, quando o cérebro da criança está em desenvolvimento acelerado e mais receptivo a estímulos, o que faz com que um bom trabalho terapêutico, diagnósticos e laudos possam fazer uma grande diferença no futuro delas.

Julio também compartilhou uma experiência de carreira em que teve de lidar com pais que resistiram a um diagnóstico. “Atendi uma criança com diagnóstico de TDAH dado por um neuropediatra, mas os pais vieram buscar uma segunda avaliação porque não aceitavam o diagnóstico, especialmente por causa da medicação prescrita. Diziam: ‘meu filho não é louco’. Expliquei que meu trabalho não é contestar colegas, mas sim avaliar com base nos critérios clínicos. E, de fato, a criança se encaixava plenamente no diagnóstico. Então perguntei a eles: ‘Por que esse diagnóstico incomoda tanto vocês?’. A partir daí, conseguimos conversar sobre preconceitos e entender que o tratamento não rotula, ele acolhe e ajuda”, contou.

Apesar da resistência, o psicólogo ressalta que é possível mudar essa realidade. A chave, segundo ele, está na informação.

“Quando os pais entendem que o diagnóstico não é uma sentença, mas uma oportunidade de agir de forma eficaz, eles começam a ver as coisas de outro jeito. Precisamos desmistificar os transtornos do neurodesenvolvimento e mostrar que com tratamento adequado, as crianças podem ter uma vida plena”, afirmou.

Segundo Julio, o diagnóstico é apenas um começo para uma melhora significativa na qualidade de vida, seja de crianças, jovens ou até mesmo de adultos. O psicólogo ainda enfatiza sobre a necessidade de mudar a mentalidade dos pais. “Precisamos tirar o ‘ah meu filho tem isso, ele é diferente e pronto’, e colocar na cabeça dos pais o que realmente significam os transtornos do neurodesenvolvimento”, enfatizou.