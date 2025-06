Ratinho Junior anuncia contratação de 620 policiais para reforçar o quadro da Polícia Civil

O governador Carlos Massa Ratinho Junior anunciou nesta quarta-feira (04) a contratação de mais 620 policiais civis para reforçar o quadro da segurança pública no Estado. Serão 500 agentes de polícia judiciária, 80 delegados e 40 papiloscopistas aprovados no concurso público realizado em 2021. Somente em 2025, serão 746 novos agentes na Polícia Civil do Paraná (PCPR), a maior contratação da história da corporação. O governador também entregou veículos e equipamentos para o Corpo de Bombeiros.

“A Polícia Civil do Paraná está entre as que mais soluciona crimes no Brasil. Estamos no menor patamar de criminalidade dos últimos 17 anos e essa nova convocação, de mais 620 profissionais, irá reforçar todo esse trabalho”, afirmou Ratinho Junior.

“Quando assumimos o governo, reorganizamos as comarcas do Paraná, com todas tendo, no mínimo, um delegado para atender a parte de polícia judiciária, de investigação, e como consequência tivemos a redução dos índices de criminalidade, então é uma demonstração de que essa estratégia de reestruturação tem dado certo”, acrescentou o governador.

Em 2025, o impacto financeiro estimado com as contratações é de R$ 69,7 milhões, sendo que o custo anual será de R$ 108,6 milhões. O investimento é possível graças ao bom momento econômico do Estado que possibilitou que o orçamento da Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp) quase dobrasse, saindo de R$ 3,8 bilhões para R$ 7 bilhões neste ano.

Os novos policiais devem iniciar o curso de formação na Escola Superior da Polícia Civil em julho, com previsão de conclusão ainda neste ano para que, então, iniciem o trabalho nas delegacias. Eles atuarão diretamente na investigação de crimes, lavratura de flagrantes, condução de inquéritos, execução de operações, perícias papiloscópicas e interlocução com o Poder Judiciário. O objetivo é agilizar atendimentos e procedimentos nas centrais de flagrante, distritos, delegacias regionais e especializadas.

O secretário de Estado da Segurança Pública, Hudson Teixeira, ressaltou que hoje o quadro da Polícia Civil do Paraná está entre os mais qualificados do País. “O reforço do efetivo da Polícia Civil é resultado direto dos investimentos estruturantes feitos pelo Governo do Estado. Com mais profissionais bem preparados, ampliamos a capacidade de resposta da segurança pública e aproximamos os serviços do cidadão”, salientou.

Em janeiro deste ano, 126 policiais, sendo 106 agentes de polícia judiciária, 12 delegados e oito papiloscopistas policiais tomaram posse, também aprovados no concurso público realizado em 2021. A formatura desse grupo foi em maio. Apenas em 2025 serão 746 novos policiais contratados para reforçar a segurança dos paranaenses.

Até então, a maior contratação para a PCPR havia sido em 2022, quando 400 agentes tomaram posse, o que garantiu a presença de delegados em todas as 161 comarcas do Estado. Durante toda a gestão do governador Ratinho Junior, iniciada em 2019, foram incorporados 1.624 novos policiais civis, sendo 1.217 agentes de polícia judiciária, 285 delegados e 122 papiloscopistas.

Ratinho Junior também autorizou, na última segunda-feira (02), a promoção de 2.118 profissionais da PCPR, uma das maiores da história da corporação. O Decreto 10.140/2025 beneficia, com aumento de remuneração, mais de 1,9 mil agentes de polícia judiciária, 140 papiloscopistas e 4 agentes de operações policiais, todos do Quadro Próprio da Polícia Civil (QPPC).

“São ações focadas na valorização do policial civil, com investimentos que melhoram o exercício da profissão. Um policial motivado, com condição de trabalho, consegue entregar resultados e isso está sendo refletido todos os dias”, disse o delegado-geral da PCPR, Silvio Jacob Rockembach. “Em termos de estrutura e tecnologia, temos o que há de melhor no mundo à disposição dos policiais para trabalhar. Hoje a Polícia Civil do Paraná é referência, com um dos melhores índices de solução de homicídios do País.”

No primeiro trimestre de 2025, o Paraná reduziu em 26,3% o número de homicídios dolosos (aqueles com a intenção de matar) no Estado. Entre janeiro e março do ano passado, estas ocorrências vitimaram 479 pessoas, 126 a mais do que as 353 vítimas deste tipo de crime nos três primeiros meses deste ano em todo o Paraná. Trata-se do quarto ano seguido de queda nos indicadores de homicídios para o 1º trimestre.

Além das contratações de policiais civis, o Governo do Estado também está conduzindo um novo concurso público para a contratação de 2 mil policiais militares e 600 bombeiros militares.

O certame em andamento recebeu mais de 30 mil inscrições, sendo 23.491 para o concurso da Polícia Militar do Paraná (PMPR) e 6.868 para o Curso de Formação de Praças do Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR), resultando em uma média de 15 candidatos por vaga na PM e 11,4 nos Bombeiros. O concurso ainda destina 10% das vagas a candidatos afrodescendentes.

A primeira fase do concurso será composta por provas objetivas e discursivas, ambas de caráter eliminatório e classificatório. A avaliação para a PMPR está marcada para o dia 29 de junho, enquanto os candidatos ao CBMPR farão prova no dia 6 de julho.