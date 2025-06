Paraná vai ganhar fábrica de pneus de última geração

O Paraná vai ganhar mais um empreendimento bilionário, que consolida o Estado como um dos maiores polos da cadeia automotiva do Brasil. Em parceria com a multinacional chinesa Linglong Tire, a brasileira XBRI Pneus vai investir US$ 1,2 bilhão (R$ 6,7 bilhões na cotação atual) para a instalação de uma fábrica de última geração de pneus na cidade de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

O anúncio foi feito nesta quarta-feira (4) ao governador Carlos Massa Ratinho Junior, durante reunião no Palácio Iguaçu com executivos das duas empresas. A planta, que deve começar a ser construída em setembro deste ano, será instalada em um terreno de 1,4 milhão de metros quadrados, que é projetado para abrigar a cadeia de fornecedores da indústria.

A previsão é de agregar mais R$ 4 bilhões em investimentos na estrutura do parque industrial, para abrigar as empresas satélites para produção da matéria-prima, além da possibilidade de gerar receitas de mais de US$ 4 bilhões (R$ 22,5 bilhões) com a instalação dessas empresas.

A produção deve iniciar no primeiro semestre de 2027, com a previsão de empregar 1,3 mil pessoas na primeira fase e chegar a até 3,5 mil funcionários quando estiver em plena operação. A indústria terá capacidade para produzir cerca de 15 milhões de pneus por ano.

Ratinho Junior ressaltou os potenciais do Estado que ajudaram na atração de uma empresa desse porte ao Paraná. “É mais um empreendimento que demonstra o quanto o Paraná é um Estado competitivo. Somos o Estado que mais investe em pesquisa, ciência e inovação no Brasil e temos uma logística de qualidade, próximo aos grandes mercados consumidores, bem no centro de 70% do PIB da América do Sul”, disse.

“Para nós é motivo de orgulho ter uma das maiores empresas do mundo investindo aqui, em uma parceria com o grupo paranaense XBRI. Acima de tudo, porque pensa não apenas na fábrica, mas em um complexo industrial que vai consolidar o Paraná como um dos mais importantes polos automotivos do Brasil”, salientou o governador.

“A Linglong e XBRI confirmam um dos maiores investimentos da história do Estado, graças à parceria com a Invest Paraná, que esteve presente desde o início das negociações para confirmar esse investimento em Ponta Grossa”, destacou o diretor-presidente da Invest Paraná, a agência de captação investimentos do Estado, Eduardo Bekin.

“Também seremos parceiros na ampliação do complexo industrial na cidade, fazendo a ponte com as demais empresas que vão instalar ali para fornecer matéria-prima à indústria, garantindo mais investimentos bilionários ao Estado”.

A Linglong Tire é a maior fabricante de pneus da China e a número um no mundo na produção de pneus para veículos elétricos. Das dez maiores montadoras mundial, a companhia é habilitada para fornecer para oito delas, incluindo gigantes como BMW, Audi, Volkswagen e Renault, entre outras. Conta com sete plantas no país asiático e com outras cinco espalhadas por outros países, sendo que a do Paraná será a primeira na América do Sul.

O Paraná foi o primeiro estado procurado pela companhia quando iniciou suas prospecções no continente, ainda em 2013. “O Brasil foi o primeiro país que gostaríamos de instalar uma planta industrial quando iniciamos o processo de internacionalização, por ser o grande mercado consumidor da América do Sul, e já naquela época pensávamos no Paraná por ser um estado competitivo, com mão de obra qualificada e estratégico do ponto de vista logístico”, afirmou o presidente da Linglong, Wang Feng.

Para o presidente da XBRI Pneus, Nabil Chamseddine, o bom relacionamento com o Governo do Estado e as políticas de atração de investimentos também são diferenciais. “O apoio do governo, a receptividade e a logística do Paraná foram pontos importantes para nossa escolha. O Paraná é um hub no Brasil, próximo aos maiores mercados consumidores, que é o Sul e o Sudeste, por isso entendemos que é o lugar ideal para desenvolver as indústrias”, afirmou.

Acompanharam a reunião o vice-governador Darci Piana; o diretor-comercial, Samer Nasser; e diretor de Operações da XBRI Pneus, José Lu; o secretário-chefe Executivo da Linglong Tire, Echo Wang; a gerente de Projetos, Sophie Li; o engenheiro-chefe, Xu Bingzhou; e a prefeita de Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt.