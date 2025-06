Governo anuncia recursos do Asfalto Novo, Vida Nova para dois municípios do Norte Pioneiro

O Governo do Paraná anunciou na terça-feira (3) um investimento de R$ 49,3 milhões para a pavimentação de vias urbanas em mais 10 municípios dentro do programa estadual Asfalto Novo, Vida Nova. Entre as cidades contempladas estão Abatiá e Andirá, ambas localizadas na região do Norte Pioneiro.

Abatiá, que possui pouco mais de sete mil habitantes, será beneficiada com R$ 1,9 milhão em obras de pavimentação. Já Andirá, com cerca de 20 mil moradores, contará com um investimento de R$ 5,6 milhões para a execução das melhorias. As obras incluem não apenas a pavimentação do asfalto, mas também a instalação de galerias pluviais, calçadas e iluminação de LED.

De acordo com o governador Carlos Massa Ratinho Junior, o objetivo do programa é levar infraestrutura urbana completa às cidades paranaenses, promovendo mais qualidade de vida para os moradores. “Estamos levando asfalto, galeria pluvial, calçada e iluminação de LED em todas as ruas dos municípios. É levar dignidade, conforto e segurança para as famílias”, afirmou.

Com a nova etapa, o programa chegará a 377 municípios com até 100 mil habitantes, com a meta de pavimentar 100% das vias urbanas dessas cidades. A iniciativa, considerada a maior da América do Sul em pavimentação urbana, é executada em parceria entre a Secretaria de Estado das Cidades (Secid) e a Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).

Desde o lançamento do programa, em abril de 2023, já foram investidos cerca de R$ 2,2 bilhões, considerando obras concluídas, em andamento ou convênios firmados. Na fase mais recente, anunciada na segunda-feira (2), outros R$ 580 milhões serão aplicados para beneficiar 14 cidades com população entre 50 mil e 100 mil habitantes, totalizando 426 quilômetros de vias urbanas pavimentadas.

Segundo o secretário de Estado das Cidades, Guto Silva, muitas dessas cidades aguardavam há décadas pelos recursos necessários. Ele destacou que o programa promove impacto direto não apenas na mobilidade, mas também na saúde, segurança e desenvolvimento urbano das comunidades.