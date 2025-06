Wenceslau Braz participa de programa com atendimento oftalmológico para estudantes

O município de Wenceslau Braz está participando do programa Bons Olhos Paraná, uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com as prefeituras, que oferece exames oftalmológicos gratuitos e óculos para estudantes das redes municipal e estadual de ensino. A primeira etapa da ação ocorre entre os dias 3 e 6 de junho, com a realização das triagens na Casa da Cultura, antigo Point Clube.

O público-alvo inclui alunos da rede municipal com idades entre 1 e 9 anos, e da rede estadual entre 6 e 17 anos, que estejam regularmente matriculados em 2025. O programa tem como objetivo principal identificar problemas de visão que possam comprometer o desenvolvimento educacional, social e pessoal das crianças e adolescentes.

Durante a triagem, os estudantes passam por uma avaliação inicial que permite detectar possíveis dificuldades visuais. Aqueles que apresentarem alterações serão encaminhados para exames mais aprofundados com especialistas. Se necessário, os óculos serão fornecidos gratuitamente, como parte integrante do programa.

A iniciativa busca melhorar a qualidade de vida dos alunos, contribuindo para um melhor desempenho escolar e para a inclusão social. A presença de problemas visuais não diagnosticados pode comprometer o aprendizado, dificultando a leitura, escrita e a concentração em sala de aula.

O Bons Olhos Paraná é parte de uma política pública voltada à saúde preventiva e ao fortalecimento da educação no estado. A parceria entre o Governo do Paraná e os municípios visa garantir que os estudantes tenham acesso a cuidados básicos de saúde que impactam diretamente em seu rendimento escolar.

A Prefeitura de Wenceslau Braz está mobilizada para garantir o atendimento de todos os estudantes contemplados, reforçando a importância do cuidado com a saúde ocular desde a infância. A realização da triagem no espaço da Casa da Cultura oferece infraestrutura adequada para acolher os alunos durante os dias de atendimento.

Com essa ação, o município reforça o compromisso com uma educação de qualidade, integrada a políticas de saúde pública, promovendo melhores condições para o desenvolvimento das crianças e adolescentes da rede pública de ensino.