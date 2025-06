Asfalto Novo, Vida Nova é ampliado e vai beneficiar municípios de até 100 mil habitantes

O Governo do Paraná anunciou a ampliação do programa Asfalto Novo, Vida Nova para atender municípios com população entre 50 mil e 100 mil habitantes. A nova etapa foi apresentada nesta segunda-feira (2) pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior e prevê um investimento adicional de R$ 580 milhões. Serão pavimentados 426 quilômetros de vias urbanas, beneficiando cerca de 1,3 milhão de pessoas em 14 novas cidades.

Coordenado pela Secretaria de Estado das Cidades (Secid), o programa visa melhorar a infraestrutura urbana com pavimentação asfáltica, instalação de galerias pluviais, construção de calçadas com acessibilidade e paisagismo. A iniciativa é considerada a maior ação de pavimentação urbana da América do Sul, segundo o governo estadual.

As cidades contempladas nesta nova fase são Cambé, Campo Mourão, Castro, Cianorte, Fazenda Rio Grande, Francisco Beltrão, Irati, Paranavaí, Pato Branco, Piraquara, Rolândia, Sarandi, Telêmaco Borba e União da Vitória. A seleção foi baseada em dados do Censo 2010 do IBGE, levando em conta o crescimento demográfico e a demanda por infraestrutura.

Com a nova etapa, o programa vai atingir a marca de 100% das vias urbanas pavimentadas em 377 municípios do estado. Desde o lançamento, o Asfalto Novo, Vida Nova já beneficiou 363 cidades com menos de 50 mil habitantes, com aproximadamente R$ 1,6 bilhão em repasses diretos do Tesouro Estadual.

O secretário das Cidades, Guto Silva, destacou que a iniciativa também impulsiona a geração de empregos no setor da construção civil. Segundo ele, a melhoria na infraestrutura urbana tem contribuído para o desenvolvimento das cidades e a redução do fluxo migratório para os grandes centros.

Prefeitos das cidades beneficiadas destacaram a relevância do programa. Marco Marcondes, de Fazenda Rio Grande, ressaltou que os recursos permitirão a pavimentação de 11 quilômetros de vias urbanas. Em Piraquara, Marcus Tesserolli lembrou que a obra atende uma demanda antiga dos moradores. Ary Carneiro Junior, de União da Vitória, afirmou que o programa ajuda a aliviar os orçamentos municipais.