Norte Pioneiro registra mais de 20 mortes por síndromes respiratórias em 2025

A Secretaria de Estado da Saúde do Paraná (Sesa) divulgou nesta segunda-feira (6) um novo boletim sobre as Síndromes Respiratórias Agudas Graves (SRAGs) no estado. Desde o início do ano, o Paraná contabilizou 10.038 casos e 469 mortes de pacientes hospitalizados por SRAGs. Apenas na última semana foram 783 novos casos e 33 óbitos.

Entre os registros, 801 casos e 74 mortes foram causados por SRAGs associadas ao vírus Influenza. Em comparação com o mesmo período de 2024, houve aumento de 13% nos casos, que passaram de 8.836 para 10.038. Já os óbitos diminuíram 23%, caindo de 612 para os atuais 469.

O levantamento também mostra que o Laboratório Central do Estado (Lacen/PR) processou, em maio, o maior número de exames para diagnóstico desde 2023. Foram realizados 3.769 exames, representando um aumento de 63% em relação à média mensal de 2.300. Apenas na última semana, foram 1.322 análises. Entre os resultados, os vírus mais detectados foram o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) e o Influenza, representando 51,52% das amostras — 25,68% de VSR e 25,84% de Influenza.

No Norte Pioneiro, a 19ª Regional de Saúde de Jacarezinho registrou 147 casos e 23 mortes por SRAGs, número significativamente maior que os 69 casos e oito óbitos anotados no mesmo período de 2024. Já na 18ª Regional de Saúde de Cornélio Procópio, foram registrados 106 casos e seis mortes, em comparação com 54 casos e 14 óbitos no ano passado, indicando queda nos óbitos, mesmo com o aumento no número de infecções.

A vacinação contra a gripe Influenza está liberada para toda a população a partir dos seis meses de idade. O secretário estadual da Saúde, Beto Preto, reforça a importância da imunização, especialmente diante do aumento dos casos. Segundo ele, a vacinação é a principal forma de prevenção contra as formas graves da doença.

De acordo com o Vacinômetro Nacional, o Paraná aplicou até o momento 2.336.173 doses da vacina contra a gripe. No entanto, apenas 40,80% do público prioritário — formado por gestantes, crianças e idosos — procurou os postos de vacinação. A meta estipulada pelo Ministério da Saúde é atingir 90% de cobertura em cada grupo prioritário. O estado já recebeu 4.188.000 doses, que foram distribuídas aos 399 municípios.

Para atender à crescente demanda de internações por SRAGs, a Sesa autorizou a abertura de 58 novos leitos hospitalares nas regiões de Curitiba, Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. As unidades incluem 20 leitos de internação pediátrica no Hospital Infantil Waldemar Monastier (HIWM), em Campo Largo; 13 leitos no Hospital do Coração Bom Jesus, em Ponta Grossa, sendo 10 de enfermaria e três de UTI; e 25 leitos pediátricos no Hospital Madre de Dio, em São Miguel do Iguaçu, divididos entre 15 de enfermaria e 10 de UTI infantil.

Os leitos estão sendo ativados de forma gradual. Os primeiros a entrar em funcionamento, ainda nesta segunda-feira (2), foram os do Hospital Infantil em Campo Largo. No decorrer da semana, os leitos de Ponta Grossa também começam a operar. Em Foz do Iguaçu, a previsão é que a nova estrutura esteja disponível na próxima semana.

O secretário Beto Preto afirmou que o Governo do Estado está monitorando o avanço das síndromes respiratórias e poderá autorizar novas ampliações na estrutura hospitalar conforme o cenário epidemiológico e a demanda regional.