Junho começa com temperaturas mais amenas e previsão de chuva acima da média

Após um mês de maio com temperaturas acima da média histórica, o Paraná iniciou junho com clima mais ameno. A primeira quinzena do mês será marcada por chuva frequente, especialmente nas regiões Oeste e Sudoeste, que enfrentam estiagem desde dezembro. No entanto, mesmo com o retorno das precipitações, as temperaturas devem permanecer dentro ou ligeiramente acima da média em todo o estado.

No Norte Pioneiro, onde historicamente o volume de chuvas em junho varia entre 50 e 100 mm, as expectativas indicam precipitação dentro da média para o mês. Cidades como Cambará e Jaguariaíva, tradicionalmente entre as menos chuvosas do Paraná em junho, devem registrar entre 50 e 75 mm. Já na faixa que vai de Telêmaco Borba até a Região Metropolitana de Curitiba, os acumulados chegam a 100 mm.

Segundo o Simepar, o comportamento das chuvas será influenciado por sistemas meteorológicos que devem permanecer estacionários por vários dias consecutivos durante a primeira quinzena do mês, elevando o volume de precipitações principalmente no Oeste, Sudoeste e Centro-Sul. Foz do Iguaçu, Pato Branco e Francisco Beltrão estão entre os municípios que devem registrar acumulados acima da média histórica para junho, que normalmente chega a 200 mm nessas regiões.

O meteorologista Reinaldo Kneib, do Simepar, explica que a segunda quinzena do mês será menos chuvosa, com tendência de estabilização em todas as regiões. Em relação às temperaturas, os dados históricos indicam que as regiões mais frias do estado são o Sul, Centro-Sul, Campos Gerais e Região Metropolitana de Curitiba, com médias abaixo de 14°C.

No Norte Pioneiro, bem como no Norte e no extremo Oeste do Paraná, as médias históricas para junho giram em torno de 18°C. Já o Noroeste continua sendo a região mais quente do estado, com médias entre 18°C e 20°C. Para 2025, a previsão indica que o mês de junho será mais frio do que em 2024, quando houve atuação intensa de massas de ar quente, o que não deve se repetir este ano.