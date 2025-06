Quase milionários: quatro paranaenses acertam a quina da mega sena e levam mais de R$ 34 mil

As quatro apostas vencedoras foram feitas em lotéricas físicas de Curitiba. Cada uma foi uma aposta simples, com seis números. O prêmio, embora distante da tão sonhada bolada milionária, já garante um bom reforço na conta dos sortudos: dá para pensar em trocar de carro, fazer aquela viagem internacional dos sonhos ou até mesmo investir com sabedoria para tentar chegar, quem sabe, ao próximo sorteio milionário.

Apesar da boa premiação, ninguém em todo o país acertou as seis dezenas, o que fez com que o prêmio principal acumulasse novamente. Agora, o próximo sorteio, marcado para terça-feira (4), promete pagar cerca de R$ 40 milhões .

