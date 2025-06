Influencer trans Paola Bracho é assassinada em Motel

A influenciadora trans Paola Bracho foi cruelmente assassinada em um motel na cidade de Ananindeua, no estado do Pará, no final de fevereiro deste ano, caso que vem sendo motivo de discussões sobre direitos e justiça nas redes sociais desde então. O caso coincide com o desaparecimento de uma jovem de Wenceslau Braz na cidade de Sorocaba que possui o mesmo nome da influenciadora, e que também é bastante conhecida nas redes sociais, o que faz com que os leitores acabem confundindo e ligando os casos, que não são os mesmos.

O caso da influenciadora aconteceu no dia 28 de fevereiro, quando ela teria sido contratada pelo lutador de MMA Yago Roger, para fazer um programa. As investigações apontam que Iago teria assassinado Paola por achar caro o preço do serviço, enquanto a defesa alega que foi legítima defesa.

Em março, enquanto os trâmites legais ainda estavam realizados, a defesa de Yago se pronunciou, afirmando que o acusado já estava no motel antes da chegada de Paola e que, depois de utilizar entorpecentes, viu o perfil da influenciadora através de um aplicativo e a chamou. Segundo o depoimento que a defesa apresentou, Yago e Paola não tiveram relação sexual, e que apenas beberam, usaram os entorpecentes e conversaram no quarto.

A defesa ainda afirma que, embora a relação não tenha acontecido, Paola cobrou R$ 200,00 pelo programa. Segundo a defesa, Yago não tinha o dinheiro e pediu para que ela esperasse. Em determinado momento, ele estava deitado mexendo no celular e a influencer pegou um canivete e esfaqueou sua perna. Depois disso, eles começaram a ter uma luta corporal, momento em que ele acabou esfaqueando-a. Veja o caso completo aqui.

Leitores podem confundir os casos por se tratarem de pessoas com o mesmo nome. Foto: Divulgação

Contudo, o caso veio à tona nesta semana, pois acaba coincidindo com o desaparecimento da jovem Paola Bracho, que morou na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, e que desapareceu na cidade de Sorocaba após marcar um encontro na noite da última sexta-feira (23). Portanto, os casos não são os mesmos, e os leitores devem manter-se atentos para evitar Fake News ou confusões em relação aos casos.

Após o desaparecimento de Paola, já surgiram boatos de que ela havia sido encontrada, mas até o momento seus familiares não tiveram notícias dela.

Saiba mais sobre o desaparecimento da Paola Bracho de Wenceslau Braz acessando aqui.