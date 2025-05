Família procura jovem de Wenceslau Braz que está desaparecida

A família da jovem Paola Bracho, de 27 anos de idade, vive momentos de medo e apreensão desde que ela desapareceu na noite da última sexta-feira (23), na cidade de Sorocaba, interior do estado de São Paulo. Paola, que morou durante muitos anos na cidade de Wenceslau Braz, no Norte Pioneiro, havia saído de casa para se encontrar com um rapaz e, desde então, não foi mais vista.

De acordo com as informações apuradas pela reportagem da Folha, a última vez em que a família teve notícias de Paola foi por volta das 21h00, quando ela teria saído para este encontro na cidade de Sorocaba, onde mora há cerca de dois anos. Conforme relatou a irmã de Paola, Mislaene Lopes, à reportagem, a jovem estava vestida com um vestido azul escuro de manga cumprida.

“Ela disse para a mãe que estava indo encontrar um rapaz à noite, mas desde então nós não conseguimos falar com ela. Quando ligamos, aparece que o celular está desligado”, contou Mislaene.

Contudo, a família busca ansiosa por Paola e, aqueles que tiverem quaisquer informações sobre o seu paradeiro, ou que possam auxiliar nas buscas, podem entrar em contato diretamente com Misleane através do WhatsApp (15) 99257-8166.