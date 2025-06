AMCG lança projeto para valorizar produtos da agricultura familiar dos Campos Gerais

A Associação dos Municípios dos Campos Gerais (AMCG) lançará, nas próximas semanas, um novo projeto voltado à valorização e divulgação de produtos tradicionais da agricultura familiar regional. O anúncio oficial será feito durante o evento “Campos Gerais + Agricultura”, que acontecerá no dia 16 de junho, às 14h00, no SEBRAE Ponta Grossa, localizado na Rua Dr. Lauro Cunha Fortes, 450 – Uvaranas.

Por meio do novo projeto, será elaborado um catálogo com os produtos artesanais existentes nos 19 municípios que compõem a região. O material será disponibilizado em plataforma online, a partir de uma série de critérios de seleção. Durante o evento, serão apresentados os detalhes referentes ao edital do projeto.

Para a presidente da AMCG, Dayane Sovinski, o novo programa representa um avanço estratégico para o fortalecimento das comunidades locais e a valorização dos pequenos produtores.

“É uma proposta que chega para fortalecer os pequenos produtores, criando oportunidades de mercado e valorizando nossa identidade regional. É uma ação estratégica para o desenvolvimento econômico e social dos nossos municípios, ao mesmo tempo em que fomenta práticas sustentáveis e de qualidade na agricultura familiar. Contamos com um grande público”, afirma.

Detalhes do evento

O encontro, marcado para o dia 16 de junho, tem como objetivo promover o diálogo e o fortalecimento da agricultura nos municípios da região, reunindo gestores públicos, produtores e instituições parceiras. Além do lançamento do edital referente ao novo projeto, está prevista a realização de uma palestra sobre o Selo ARTE, promovida pelo SEBRAE. A apresentação destacará a importância da certificação para produtos artesanais de origem animal, contribuindo para o acesso a novos mercados e o reconhecimento da qualidade da produção local.

Outro ponto relevante da programação será a apresentação de informações e atualizações sobre o Sistema de Inspeção Municipal (SIM), com a participação da Secretaria de Estado da Agricultura e do Abastecimento (SEAB), que abordará a importância da regulamentação e da segurança dos produtos comercializados nos municípios.

Apoio

O evento conta com o apoio do SEBRAE, do Governo do Estado do Paraná e dos Comitês Territoriais Vale do Tibagi e Avança Campos Gerais. A participação é aberta a todos os interessados no desenvolvimento da agricultura regional. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (42) 3225-1398, pelo e-mail [email protected] ou no site www.amcg.com.br.