Governo do Paraná anuncia concurso público com 625 vagas para a Secretaria de Saúde

Paralelamente ao concurso, o Estado abrirá o período de promoção funcional para cerca de 5.500 servidores da saúde entre os dias 14 de julho e 1º de agosto. O processo contemplará os profissionais que atenderem aos critérios de título, escolaridade e merecimento. A medida abrangerá aproximadamente 80% do quadro da Sesa, com impacto financeiro estimado em R$ 150 milhões por ano.

De acordo com a Sesa, a contratação dos novos profissionais deve gerar impacto anual de R$ 80 milhões na folha de pagamentos. O investimento será viabilizado por meio do equilíbrio das contas públicas, segundo o governo estadual.

O governador Ratinho Junior ressaltou que o último concurso público para a Sesa foi realizado em 2016. Ele informou que as provas devem ocorrer no segundo semestre de 2025 ou no início de 2026. A estimativa da Secretaria de Estado da Administração e da Previdência (Seap) é que a comissão organizadora do certame seja instituída até 21 de maio. O edital está previsto para ser publicado na primeira quinzena de novembro.

Serão ofertadas 309 vagas para Promotor de Saúde Profissional, com cargos de nível superior. Entre os destaques estão 80 vagas para enfermeiros, 71 para médicos, 71 para farmacêuticos e 13 para biólogos, além de oportunidades para assistentes sociais, psicólogos e odontólogos. Para funções de nível técnico, serão abertas 316 vagas para Promotor de Saúde Execução, sendo 206 para técnicos de enfermagem, 80 para técnicos de laboratório e 30 para técnicos em Segurança do Trabalho.

O Governo do Paraná vai abrir um novo concurso público com 625 vagas para reforçar o quadro de profissionais da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) . A autorização foi anunciada pelo governador Carlos Massa Ratinho Junior , com o objetivo de fortalecer o atendimento nos 399 municípios paranaenses, organizados pelas 22 Regionais de Saúde .

