Deputado Moacyr Fadel e prefeitos discutem fortalecimento do turismo nos Campos Gerais

Na tarde desta terça-feira (27), Fadel se reuniu com o secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, e com os prefeitos de Castro e Piraí do Sul. Foto: Divulgação

Com o objetivo de transformar os Campos Gerais em um polo regional de desenvolvimento turístico, o deputado estadual e 3º vice-presidente da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), Moacyr Fadel (PSD), está articulando ações junto ao Governo do Estado e lideranças municipais. A proposta visa fortalecer a infraestrutura da região, explorando todo o potencial dos atrativos naturais, culturais e históricos dos municípios.

Na tarde desta terça-feira (27), Fadel se reuniu com o secretário de Estado do Turismo, Leonaldo Paranhos, e com os prefeitos de Castro, Reinaldo Cardoso (MDB), e de Piraí do Sul, Henrique Carneiro (PL), para dar início às discussões e alinhar estratégias para impulsionar o desenvolvimento do setor turístico nos Campos Gerais.

Em conversa com a redação do Portal BnT Online, Fadel destacou que a iniciativa busca antecipar projetos e garantir que os Campos Gerais estejam preparados para acessar recursos do Governo do Estado destinados ao desenvolvimento do setor turístico.

“A ideia é criar um polo regional de desenvolvimento turístico nos Campos Gerais”, afirmou o deputado.

“Agora vamos fazer uma reunião técnica com os representantes da Secretaria de Turismo e os secretários dos municípios que vão compor esse polo. Na sequência, o secretário Leonaldo Paranhos também irá às cidades para conhecer, in loco, todas as possibilidades e formatarmos um roteiro turístico completo para a região”, explicou Fadel.

O deputado ainda ressaltou que a articulação visa aproveitar os programas e investimentos disponíveis no Governo do Paraná para fortalecer o turismo regional, impulsionando a geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico nos municípios dos Campos Gerais.