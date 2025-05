Reunião de Conselhos de Segurança vai debater sobre violência nos Campos Gerais

O município de Tibagi será palco do 1º Seminário dos Conselhos Comunitários de Segurança (Consegs) dos Campos Gerais, no próximo dia 5 de junho. O evento ocorre das 8h às 15h30, no Teatro Tia Inália, com entrada gratuita e aberta à comunidade. As inscrições já estão disponíveis por meio do link: https://forms.gle/Vji8w89qGb7E2vLY9.

Promovido pelo Conseg de Tibagi, o seminário reunirá autoridades, representantes das forças de segurança pública e membros da sociedade civil organizada. O objetivo é fomentar o diálogo, a cooperação e a implementação de ações preventivas contra a violência na região.

Segundo o presidente do Conseg do município, Adriano Maccon, o evento busca fortalecer a atuação dos conselhos nos municípios dos Campos Gerais.

“O seminário será uma oportunidade para captação e troca de experiências entre os participantes, visando aprimorar o trabalho dos Consegs. Também vamos explicar aos munícipes qual é a real função dos conselhos, que atuam como uma ponte de articulação entre a comunidade e as autoridades policiais. É um evento que marca o fortalecimento e a colaboração mútua”, destacou.

A programação inclui cinco palestras com especialistas e representantes de destaque na segurança pública e na administração municipal.

O seminário conta com o apoio da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Penal e demais órgãos de segurança pública estaduais e municipais. A participação da comunidade é considerada fundamental para o fortalecimento da rede local de segurança.

Programação do Seminário

A programação do seminário terá início às 08h00, com o credenciamento e recepção dos participantes, seguido da sessão de abertura das 09h00 às 09h40. Às 10h00, o coronel Chehade, Chefe do Centro Estadual dos Consegs, ministrará uma palestra até às 10h40. Em seguida, das 10h50 às 11h30, será a vez do coronel Tordoro, Chefe da Casa Militar da Governadoria. A programação da manhã se encerra com a palestra de Juliana Schasiepem Ribeiro Gonçalves, representante do Ministério Público, das 11h30 às 12h10. No período da tarde, às 14h, será realizada a palestra com Roberto Aparecido de Assis Rocha, Presidente do Conseg Londrina Sul, com término às 14h40. Encerrando o seminário, das 14h40 às 15h20, haverá uma apresentação da equipe da Secretaria de Finanças da Prefeitura de Tibagi.