Suspeita de integrar facção criminosa é presa no Norte Pioneiro

Ainda conforme as informações divulgadas pela PC, a mulher é moradora do município de Cambará, mas foi preso em seu local de trabalho no município de Santo Antônio da Platina.

De acordo com as informações divulgadas pela PC, a ação contou com emprego de policiais civis e também da Polinter (Polícia Interestadual). O alvo da operação foi uma mulher com um mandado em aberto expedido pela Vara Criminal de Maceió, em Alagoas, pelo crime de se integrante de uma organização criminosa.

As equipes da Polícia Civil de Santo Antônio da Platina , no Norte Pioneiro , realizaram a prisão de uma mulher de 41 anos apontada como integrante de uma facção criminosa . A ação foi deflagrada na manhã da quarta-feira (28).

