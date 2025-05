Vereadores pedem abertura de CPI para investigar gestão da Santa Casa de Jacarezinho

A Câmara de Vereadores de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, protocolou na segunda-feira (26) o pedido de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a gestão da Santa Casa de Misericórdia do município. O requerimento foi assinado por vereadores que buscam esclarecer suspeitas relacionadas à administração dos recursos públicos repassados à instituição.

A CPI tem como objetivo principal apurar possíveis irregularidades na aplicação de verbas públicas, nos contratos firmados com prestadores de serviços e na qualidade do atendimento prestado à população. Os parlamentares afirmam que há indícios suficientes para justificar uma investigação mais aprofundada sobre a conduta da atual diretoria da unidade hospitalar.

Nos últimos dias, denúncias de pacientes relatando falhas no atendimento, supostas irregularidades e episódios de negligência médica têm circulado pelas redes sociais. A situação levou inclusive médicos da região a se manifestarem publicamente sobre os problemas enfrentados pela instituição, que atende não apenas Jacarezinho, mas também municípios vizinhos do Norte Pioneiro.

Um dos episódios mais criticados foi a suspensão dos atendimentos obstétricos, anunciada pela Santa Casa há cerca de um ano. A decisão, comunicada de forma unilateral, encerrou os serviços de obstetrícia e ginecologia em Jacarezinho, obrigando gestantes a buscarem atendimento no Hospital Regional do Norte Pioneiro, em Santo Antônio da Platina.

O prefeito Marcelo Palhares classificou a decisão como intransigente e destacou que a Prefeitura tem aumentado significativamente os repasses à instituição. De acordo com ele, os recursos destinados à Santa Casa passaram de R$ 1,7 milhão em 2020 para R$ 3,6 milhões em 2024, com previsão de atingir R$ 5 milhões até o fim do ano.

Palhares também alertou que, segundo informações da gestão municipal, o Pronto Socorro da unidade só permanece em funcionamento graças a um aditivo emergencial de R$ 500 mil concedido pela Prefeitura. O prefeito reforçou que a administração pública não considera justificável a alegação de falta de recursos por parte da diretoria da Santa Casa.